Brooklyn Beckham prvi put s novom djevojkom prošetao crvenim tepihom

Na premijeri filma 'Once Upon A Time In Hollywood', proslavljenog redatelja Quentina Tarantina, u Cannesu su prvi put crvenim tepihom zajedno prošetali Beckhamov sin Brooklyn i njegova nova djevojka Hana Cross

Unatoč problemima koji su ih pratili ranije, romansa između najstarijeg sina Davida i Victorije Beckhama i njegove nove djevojke Hane Cross se zahuktava, a svoju strast javno su pokazali i u Cannesu. Brooklyn i Hana prvi put su viđeni u romantičnom druženju u studenom prošle godine, u londonskom Hyde Parku, a iako su od tada zajedno prisustvovali nizu zabava, ovo je prvi put da su se zajedno pojavili na crvenom tepihu.