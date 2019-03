Britanska glumica ne srami se nagosti u hit seriji 'Igra prijestolja'

Lijepa 32-godišnja 'majka zmajeva' Emilia Clarke još je jednom odgovorila na pitanje je li joj je žao što se skinula do gola za seriju 'Igra prijestolja'

'Ljudi me stalno pitaju o obnaživanju. Kratki odgovor je – ne. Nikad ne bih ništa mijenjala. Scene seksa moraju postojati zbog priče, a moraju se vidjeti jer se ne mogu samo objasniti', rekla je Emilia Clarke.

Britanska glumica je za ulogu Daenerys Targaryen morala skinuti sve sa sebe, te snimiti nekoliko seksualnih scena, no bez obzira na sve to, kad je pitaju bi li što promijenila da može, ona kaže kako bi sve ostavila točno onako kako jest.

Emilia Clarke, čija se neto vrijednost procjenjuje na oko 85 milijuna kuna, pretrpjela je razne neugodnosti zbog svoje nagosti – od toga da su njene fotografije na raznim pornografskim stranicama do napada na društvenim mrežama.



'Često me se omalovažava zbog golih i scena seksa. To je, samo po sebi, također antifeminističko stajalište. Žene koje napadaju druge žene su problem. To je uznemiravajuće', rekla je Emilia Clarke.

Jedina stvarna briga koju je Emilia Clarke imala bila je da će je nakon 'Igre prijestolja' svi pokušati dobiti samo za određenu vrstu uloge. Na primjer, glumica je odbila glumiti Anastasiju Steele u '50 nijansi sive'.

'Igra prijestolja' započet će osmu i zadnju sezonu 14. travnja.