Branko Uvodić otvorio dušu: Kako sam Jandrokoviću kuhao čobanac i što će biti s 'Lijepom našom' ako odem u penziju

U mladosti je bio roker, svirao je bas gitaru u bendu u Našicama, no ljubav prema narodnoj baštini ipak mu je obilježila život. Televizijska legenda u razgovoru za tportal prisjeća se najzanimljivijih trenutaka iz svoje karijere duge 45 godina, u kojoj posebno mjesto zauzima emisija 'Lijepom našom', koja traje već 24 godine. Otkrio je da je svojevremeno koristio porodiljni dopust, a dao nam je i recept za svoj čuveni čobanac. Branko Uvodić je na HRT-u prošao sve stepenice, od spikera do pomoćnika direktora, no najveće priznanje mu je, kaže nam, njegova obitelj

'Ono što sa sigurnošću mogu reći to je da je izniman odaziv publike koja dolazi na snimanja. Sve dvorane su pretijesne da prime sve koji žele podijeliti radost, bogatstva i ljepote tradicijske kulture i pjesme. Gdje god i koliko god bila velika dvorana u kojoj smo nastupali, uvijek se tražila ulaznica više. Obišli smo sve države osim Makedonije. Bili smo zaista dobro prihvaćeni od svih domaćina jer dolazimo s poštenim namjerama i pokazati da se kulture isprepliću. Kad je kolega Božo Potočnik otišao u mirovinu, područje tradicijske kulture ostalo je na vjetrometini i ja sam osjetio potrebu da se to ne ugasi te sam to nastavio raditi. UNESCO je u svoj registar zaštićene nematerijalne kulturne baštine upisao najviše dobara s ovih prostora. Drugi smo u Europi, peti u svijetu po broju i količini kulturnih dobara i mislim da se to ne smije zanemariti, već dati mu dostojnu pozornost, što i činimo kroz taj serijal. Kad smo kretali, bilo je desetak tamburaških sastava koji su se mogli dostojno predstaviti, sada ih ima 400. Jednako toliko ima klapa. Imamo svoj melos i čime se podičiti. Ono što nije bilo zastupljeno u programima HRT-a u području svakog vida glazbe, od rocka, popa do šansone - mi smo postali nadomjestak za sve te glazbene forme. Nadam se da ćemo nastaviti raditi serijal jer bi u suprotnom to bilo nefer prema tim ljudima kojima smo dali novu transfuziju', ponosno će Uvodić.

'Iznenadio sam se zbog mnogih. Recimo, moj najbolji prijatelj je Dinko Burić iz Belišća. Kad sam ga gledao u Saboru, mislio sam si: 'Ovaj je bože sačuvaj.' A to je predivan čovjek koji bi i krvi dao da treba. Dajemo priliku da i oni pokažu kako funkcioniraju i izgledaju u normalnom svijetu. Mnogi od njih i zapjevaju. Ne pjevaju oni kao pjevači, ali se vidi da to vole i da uživaju. Građani koje oni zastupaju, kad to vide, mogu biti sigurni da ih zastupa normalan čovjek i da je to čovjek od krvi i mesa koji s njima dijeli dobro i zlo. Primjerice, sreo sam Gorana Jandrokovića na Krku dok sam kupovao meso, a on me pita što se to kuha. Rekao sam mu da u Šilu za Rokovo, kad je fešta u mjestu, kuham za svoje prijatelje. Pitao me može li se to doći probati, a ja sam mu rekao: 'Hvala Bogu, na kirbaj se ne poziva, nego se dolazi u goste.' Došao je, kušao čobanac i oduševio se. Lijepo smo se podružili, opustili', ispričao je.

'Nešto smo bili napravili za 500. emisiju, to je bilo 2010. godine, a od tada ih je bilo zaista puno. Sigurno je bilo 800 emisija, po četrdeset gradova godišnje, što je otprilike oko tisuću. Na jednom od snimanja kamerman je pao u nesvijest jer nije bilo zraka u dvorani. To su stvari koje čovjeku daju obvezu da tim ljudima zaista omogućiš takav šou. Na sve destinacije na kojima smo snimali uvijek nas ponovo zovu jer smo opravdali njihova očekivanja i poklonili im pozornost koju zaslužuju', kaže.

'Prerano se pušta neke mlade ljude da izgore kao zvijezde repatice. Daje im se prilika, a oni nisu još ni mentalno ni profesionalno zreli da bi obavljali posao. Gubi se uvjerljivost, a to je bitno za čovjeka koji javno nastupa, da bude sugestivan i uvjerljiv. Mora ulijevati povjerenje da je ono što je izgovorio istina. Jasmina Nikić držala je do izgovora na našoj televiziji, a nakon toga nitko nije nastavio s tim. Osjećam se kao posljednji Mohikanac koji govori hrvatskim književnim jezikom. Nekome to zvuči previše arhaično, ali ja sam tako odgojen. Mislim da je taj naš hrvatski toliko melodiozan da ga trebamo čuvati i paziti', napominje.

O današnjim televizijama u odnosu na vremena u kojima je on počeo raditi, kaže, teško može govoriti jer je došlo do velikih pomaka i korjenitih promjena. Njega jedino smeta to što se gubi na profesionalnosti i kvaliteti.

'Ono što stalno ističem na svojim snimanjima, a parafraziram pokojnog Borisa Dvornika, to je da 'neću politiku u svoju butigu'. U našim emisijama su sve opcije otvorene. Svi koji vole Hrvatsku i u tome uživaju imaju ravnopravan tretman. Bilo je situacija: 'Znate, mi nismo ista politička opcija, županija i grad, mi ne bismo...' Tada kažem: 'U redu, ni nas onda nema kod vas.' U Gospiću su nam bili skupa na pozornici i pjevali gospoda Dado Milinović i Karlo Starčević, iako si u političkim odnosima nisu baš najbolji. Ali naša emisija zaista djeluje homogenizirajuće. Želimo pokazati ljudima da postoji i puno područja na kojima možemo surađivati. Da ne mora uvijek biti samo, kako ja to volim reći, crno ili žuto, kriminal ili žute vijesti, nego zaista postoje pozitivne stvari koje dobro mogu djelovati i na život i suživot u određenim sredinama. Ne pravim nikad razlike među ljudima, vjerama, nacijama, političarima. Svatko je našao sebe, ja sebe nisam našao u politici iako mi se čini da radim korisnu stvar za našu domovinu. Kandidatura za predsjednika? Možda bih to čak učinio, ali mislim da ću kroz emisiju dati puno veći obol jer tako imam veću kreativnu mogućnost doprinijeti svom narodu i kulturi.'

'Da, po sili zakona, po postojećem zakonu, 25. travnja punim 65 godina. Trebam sa svojim poslodavcima ići na razgovor da vidimo što i kako dalje. Šteta bi bilo da projekt stane, a možda mogu biti lažno skroman ili lažno neskroman pa reći da on neće biti onakav kakav ja radim te vjerujem da ćemo naći optimalno rješenje i za kuću i za mene da taj, slobodno mogu reći, televizijski brend i dalje živi. Možda ćemo dobiti i bolje uvjete i zahvalan sam našem vodstvu što nam je dano dodatnih sredstava kako bismo poboljšali kvalitetu naše emisije. Ona je u proračunu i ne vidim razloga da bi bilo nekih problema. S velikim zadovoljstvom nastavio bih to raditi. To osjećam kao obvezu prema svom gledateljstvu', tvrdi.

Unutar svake emisije su prilozi o kraju u kojem gostuju i sve te priče snima on sam. Nije mu teško ni pomesti binu kad to treba. On za tu emisiju doslovno živi. A u njoj nikad nije bilo nikakvih neugodnih i incidentnih situacija.

Vidi li nekoga tko bi ga eventualno jednog dana mogao naslijediti?

'To je specifični projekt te se jedna emisija poistovjećuje s jednim čovjekom. Ne bih volio nikome biti u koži. Pokušavao sam razgovarati sa svojim kolegama te da netko ide sa mnom i uz mene to pokušava raditi. Jer to je zahtjevan posao i treba se jako dobro pripremiti. Teško je o sebi govoriti, ali ta emisija živi u meni. Bile su mi nuđene neke druge stvari da ih radim, ali sam rekao: 'Nemojte, pustite mi ovo.' Ono što je najvažnije u ovom dijelu posla to je da jako volim ljude. Meni ljudi nikad nisu dosadni. Imam vremena sa svakim stati i popričati. Da znate koliko mi ljudi stane čestitati iza pozornice i uvijek netko ima potrebu razgovarati sa mnom. Mogao bih reći: 'Nemojte, koncentriram se na posao', ali to nikad ne radim. Pripremim se. Naša snimanja traju tri i pol sata, a nitko se ne pomakne. Kad otpjevamo zadnju pjesmu i bis, ljudi stoje i ne idu nikamo, a onda ih znam pitati: 'Ljudi, imate li vi kuću?' (smijeh) Oni bi još! Nije problem publika, nego sadržaj koji uvažava ukus tih ljudi. Uvijek se prije dolaska u neki grad na pregled terena i dogovor informiram o tome tko bi mogao nastupiti od njihovih domaćih i koga bi voljeli vidjeti. Pitam je li netko od naših zvijezda iz tog kraja. Ne prežem ni od toga da pozovem mlade iz 'A strane', 'Supertalenta', jer im želim dati prigodu da se predstave. Trenutno nemamo emisiju u kojoj promoviramo naše proslavljene zvijezde s estrade, ali zato smo mi, rekao sam već ranije, glazbeni nadomjestak za mnoge glazbene sadržaje. Na našim snimanjima ima raznih dobnih skupina, što me posebno raduje. Bilo je tu najmlađih od šest mjeseci, ali i žena od 98 godina na našem zadnjem snimanju u Benkovcu', kaže.

Čobanac je jedna od Uvodićevih specijalnosti kad je riječ o kulinarstvu.

'Na to sam iznimno ponosan. Znam sve kuhati. Moja majka je odlična kuharica, a sad više ne kuha jer joj je 90 godina, ali uvijek sam gledao od nje i slobodno mogu reći da gotovo da nema jela koje ne mogu i ne znam pripremiti. Kuham, naravno, najviše slavonska jela i volim raditi čobanac. Osobito zato što mogu popiti dva, tri čokanjčića rakije uz to jer se kuha najmanje dva i pol sata. Ono što sam uveo kao novost, a u Slavoniji ne vole, to je da stavljam žličnjake, što mlađi vole. Nikad ga ne napravim preljutog i ostavim svima mogućnost da si ga doljute ako im paše. Mora imati najbolje komade, prednjake bez kosti, jer mrzim kosti', otkrio je.