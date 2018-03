Brad Pitt se nije odrekao samo alkohola, slomljeno srce liječi celibatom

Miljenik žena, glumac Brad Pitt, nakon razvoda od Angeline Jolie odlučio je poraditi na sebi, a osim odbacivanja alkohola njegov plan uključuje i jednogodišnji celibat

Razvod od Angeline slomilo je Bradovo srce i glumac je to čak uspoređivao sa smrću, no u samoći je vidio priliku da se usredotoči na sebe, i prema pisanju The Sun odlučio se za dobrovoljni celibat od godinu dana.

Izvor koji je to otkrio za The Sun, napominje kako je veći dio svoga života Brad bio u vezama, pa sad kad je ostao sam posvetio se sebi i stvarima koje prije nije mogao činiti.

Zgodni je glumac nakon razvoda od holivudske zvijezde smršavio, jede zdravije i ne pije više alkohol, a pauziranjem od žena navodno kani razbistriti misli.