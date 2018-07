Brad Pitt doživio propast: U to je polagao sve nade, a sada se sve ruši, kao kula od karata

Stanovnici New Orleansa, osobito kvarta Lower Ninth Ward, još uvijek su bijesni na vodstvo grada koje je u potpunosti nepripremljeno dočekalo uragan Katrina. Neviđena oluja uništila je grad, bez domova ostavila tisuće ljudi, sve to prije 13 godina, no i danas, 2018. godine, mnogo se toga još uvijek nije vratilo na ono kako je bilo

Iako su stanovnici, nedugo nakon uragana, dobili, a potom i prihvatili pomoć slavnog holivudskog glumca Brada Pitta i njegove dobrotvorne ustanove Make It Right, s odmakom, bijesni su, i to s pravom i na njega i na sve koji su nudili pomoć, a pritom nisu ništa napravili. Najgore je prošlo upravo naselje Lower Ninth Ward, gdje žive pretežno Afroamerikanci loše platežne moći. Poplava im je uništila sve i ostavila tek ruševine. Budući da je Pitt, zajedno s tadašnjom suprugom Angelinom Jolie, imao kuću u New Orleansu, logično je bilo da će se aktivirati po tom pitanju. I on zaista je - bez razmišljanja je dao novac kako bi pomogao ljudima.

Ljudi su ga uzdizali u nebesa, a cijeli program isprva se činio kao savršenstvo, unatoč tome što je projekt itekako premašio budžet. Iako su iz organizacije rekli kako su potrošili do 2015. godine 25 milijuna dolara, prema pisanjima vladine organizacije, navodno je potrošen četiri puta veći iznos.

No, ako je vjerovati tamošnjim stanovnicima, Pitt to područje nije posjetio godinama, a posljednja kuća, od strane Make It Right, obnovila se još 2016. godine, iako se govorilo kako će se obnoviti čak 150 kuća. Najtužnije i najgore od svega je što su s godinama i te obnovljene kuće počele propadati - krovovi su se urušili, drvo je istrulilo, zidovi pali.