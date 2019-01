Bojana Gregorić Vejzović pokazala kako izgleda bez trunke šminke

View this post on Instagram

Red face,tired face,happy face!Predstavu ”Kolovoz u okrugu Osage” igramo već 4.godine;večeras je opet bila rasprodana!Hvala najdivnijoj publici❣️🙏❤️ #gratitude #BezVasNemaNas #actress #work #augustosagecounty #lovemyjob #bojanagregoricvejzovic