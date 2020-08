Bivši suprug Heidi Klum na sto muka: Vjeruje kako manekenka ima skriveni plan njihovu djecu zauvijek odvesti u Njemačku

Nakon što je Heidi Klum od suda zatražila pomoć da s djecom otputuje u Njemačku, svoj je iskaz dao i njen bivši suprug, britanski glazbenik Seal koji se s time nije slagao. Seal tvrdi kako Heidi kuje 'pakleni plan' da djecu zauvijek odvede od njega

Odnos bivših supružnika, manekenke i voditeljice Heidi Klum i glazbenika Seala , naglo se pogoršao, nakon što je Heidi naumila na jesen otputovati u Njemačku, gdje ima zakazan poslovni projekt i snimanje nove sezone showa 'New Top Model' te sa sobom povesti njihovu zajedničku djecu koja su, prema njezinim riječima, izrazila želju da borave neko vrijeme u Berlinu.

No, najnovija saznanja otkrivaju kako glavni razlog očeve zabrinutosti nije pandemija koronavirusa. Seal, pokazuju dokumenti koje je predao sudu, vjeruje kako bi se njegova bivša supruga s djecom mogla zauvijek preseliti u rodnu Njemačku.

Seal se s tobom odlukom nije složio. Iako idjeca žive s Heidi te ih on povremeno viđa, slavni glazbenik zbog straha od koronavirusa ne dozvoljava djeci odlazak u inozemstvo . Očajna bivša manekenka za pomoć se obratila sudu, s namjerom da riješi obiteljski problem.

'Vjerujem kako Heidi ima skrivenu namjeru da djecu preseli u Njemačku', predočio je svoje bojazni slavni glumac u dokumentu do kojeg je došao portal The Blast.

Njemačka manekenka s druge strane tvrdi kako ima želju odvesti djecu u Njemačku kako bi posjetili baku i djeda te kako bi bili uz nju dok snima novu sezonu reality showa 'Germany’s Next Top Model'. No, Seala nije uspjela uvjeriti u to. Strah ga je i činjenice da bi djeca putovala u ovom nezahvalnom trenutku pandemije.

Glazbenik se boji da Njemačka u određenom trenutku naglo ne promijeni restrikcije koje se odnose na sve one koji ulaze i izlaze iz zemlje te da njegovoj djeci zabrani da napuste zemlju ili da im neće biti dozvoljeno da uđu u SAD.

Seal je komentirao i Heidine navode kako on rijetko viđa djecu, rekavši kako svaki put kad zamoli za više vremena s djecom slavna manekenka uvijek nađe razlog da mu to onemogući pod izlikom da su djeca 'bolesna, da su zauzeta ili da ga se jednostavno ne mogu naći s njime'.