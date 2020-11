Bivša najbolja prijateljica Kardashianki optužila Kanye Westa za 'ispiranje mozga' cijeloj obitelji

Larsa Pippen, bivša najbolja prijateljica reality zvijezde Kim Kardashian obratila se javnosti putem podcast emisije 'Hollywood Raw' u kojoj je iskreno progovorila o svom prekidu prijateljstva s Kim i ostatkom klana Kardashian –Jenner kojem je, po njezinim riječima, kumovao suprug 40- godišnje reality zvijezde

'Kayne je doslovno isprao mozak cijeloj obitelji i uvjerio ih u nešto za što ni sama ne znam. Optužuje me da sam svakakva, no uvjerenja sam kako on nije vjerovao nikome tko je blizak s Kim', ističe 46- godišnja dizajnerica nakita vjerujući kako je prekidu njezinog prijateljstva s Kim kumovao njezin potez blokiranja poziva koje je u sitnim jutarnjim satima dobivala od repera.

'Znao me zvati u četiri, šest ujutro. Ja sam bila ta osoba koja ga je uvijek slušala kada je imao svoje žute minute. Bila sam mu prva osoba koju će nazvati kada je imao nekih problema i pogledajte kako je to završilo. Možda baš zato što sam blokirala njegove pozive je sve završilo na ovaj način', izjavljuje Pippen priznavši kako se osjećala povrijeđenom njihovom odlukom o prekidu prijateljstva jer, kako za sebe kaže, oduvijek im je bila bliska prijateljica od povjerenja.

Ipak, supruga NBA legende razumije zašto se Kim od nje odlučila udaljiti jer vjeruje kako je na taj način željela učiniti što je najbolje za njezinu obitelj i njezin odnos sa suprugom.

'Kim volim te, ti i ja smo najbolje prijateljice. Skupa smo proživjele štošta. Nikada ne bih učinila ništa što bi narušilo naš odnos, mi smo poput sestara, no ako si me odlučila izbaciti iz svog života kako bi tvoj dom postao bolje mjesto, to ti ne zamjeram', izjavila je Pippen u nadi da će njezine riječi doprijeti do reality zvijezde.