Bivša glasnogovornica otkrila kakva je Melania Trump iza zatvorenih vrata: 'Bila je genije za to da se odnosi divno prema ljudima koje zapravo nije niti najmanje podnosila'

Novi memoari bivše glasnogovornice Melanije Trump otkrivaju i javnosti nepoznatu stranu bivše američke prve dame. Stephanie Grisham je bez straha od osvete Trumpovih sve stavila na papir, a izdavači su jedva dočekali njezinih ruku djelo

Stephanie Grisham odlučila je s javnosti podijeliti svoju priču, baš onakva kakva je, bez imalo uljepšavanja i bez ikakve zadrške. Činjenica da je jedno vrijeme bila glasnogovornica tada prve dame Amerike Melanije Trump, dalo joj je priliku da zaviri iza zavjese i iz prve ruke vidi kakva je doista atraktivna Slovenka.

A sada je, kada se sve sleglo, sve stavila na papir i objavila u novim memoarima 'I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House'.