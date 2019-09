Bez zadrške: Nives Celzijus otkrila pravu istinu o svom ljubavnom životu

U lipnju je sa sestrom posjetila Dansku, a u kolovozu boravila u unutrašnjosti Istre gdje je uživala sa djecom 13-godišnji Leonom i 12-godišnjom Taishom te prijateljicom Ivanom Knoll i njezinim dečkom. Pjevačica, glumica i spisateljica sada je posvećena novim projektima i svojim potomcima. Nives Celzijus od razvoda nije imala ozbiljnu vezu. Od tada je prošlo pet godina, a otkrila je zašto joj trenutno ne treba novi muškarac

Njezin posljednji singl 'Od*ebando' objavljen ovog ljeta govori o tome - kako na damski način odbiti muškarca. Nives Celzijus, kaže da joj ne prilazi joj puno udvarača, a za RTL Exkluziv je otkrila da je i ona bila odbijena.

'Jednom mi se sviđao puno mlađi frajer čak bih rekla da sam se i ja sviđala njemu, ali to je ubitačna kombinacija Strijelac Rak koja nikako ne fukcionira. Od njega sam dobila od*ebando iako mislim da je požalio zbog toga', izjavila je.

Lakše joj je, kaže primiti nego reći ne. 'Previše volim usrećivati ljude oko sebe', otkrila je. Nema zaljubljene faze, kad joj se netko svidi to je drži tek nekoliko dana i onda shvati da to možda nije za nju. 'Što se mojih simpatija tiče, nekako se uvijek zadesi da nas dijele kilometri pa je to malo nezgodno', iskrena je Nives.