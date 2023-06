Baš kao mama: Princeza Charlotte jednu je stvar naslijedila od mame Kate

sportski look

'Ona je baš jako voljela plivanje, ali je zainteresirana za gimnastiku. Iako kod kuće, vjerujem, isprobavaju dosta različitih sportova, kad sam je pitao o sportu, bez razmišljanja je odgovorila. 'Najviše mi se sviđa gimnastika', rekao je Tim Lawler, izvršni direktor Sports Aida za časopis Hello!

Kate je došla kako bi saslušala muškarce - konkretno, kako bi razgovarala o utjecaju koji lokalni sportski klubovi imaju na one koji pomažu u odgoju djece .

No igranje ragbija nije bio jedini razlog zašto Kateina posjete - posjetila je klub kao dio svoje tekuće kampanje kojom naglašava važnost ranih godina u životu. Posjet je kombinirao njezino vodstvo inicijative Shaping Us kako bi razgovarala o tome kako najbolje odgajati djecu uz davanje podrške igranju ragbija.

Iako je dan bio o razgovoru s muškarcima, Zoe Cox, trenerica u klubu, kaže da je Kate uzor djevojkama. 'Kate je žensko i bavi se sportom te je toliko uključena u Rugby Football Union. Za mlade djevojke je jako lijepo vidjeti to', kaže Cox. 'To je nešto što je nedostajalo dok Kate nije došla na tu poziciju. Nedostajao je netko na koga se možete ugledati. Djevojke sada su tako sretne jer to imaju,' dodala je.

Kate Swinn, volonterka u klubu, je dodala: 'Kate je tako stvarna, prizemljena. Čini se da iskreno sluša i iskreno se trudila usavršiti prave stvari. Pretpostavljam da je prilično natjecateljskog duha.'