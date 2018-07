Barack Obama otkrio kako ćete znati je li vaš partner onaj pravi: Ovo su tri pitanja koja si morate postaviti

Bivši američki predsjednik Barack Obama i bivša prva dama Michelle u sretnom su braku već četvrt stoljeća, a tajnu njihovog uspjeha otkrio je Dan Pfeiffer koji je za vrijeme Obamine službe bio prvi čovjek komunikacija Bijele kuće

U svojoj knjizi 'Yes, We (Still) Can' Pfeiffer je otkrio zanimljiv razgovor o životnim odabranicama koji je vodio s tadašnjim šefom zadnjega dana svoje službe 2015. godine.

Razgovarajući o svojim budućim planovima, Pfeiffer je Obami otvoreno govorio o svojoj djevojci, jasno mu dajući do znanja da su stvari postale ozbiljne.

'Dakle, planirate zajedničku budućnost. To je, hm...', prepričava Pfeiffer Obaminu reakciju, koji nije na prvu odavao dojam da ga pretjerano zanima njegov ljubavni život, a onda je iznenada prosuo očinsku mudrost u vidu tri pitanja za koja vjeruje da bi si ih trebao postaviti svatko kad bira potencijalnog životnog partnera.