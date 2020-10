Baby boom se nastavlja: Brojne svjetske i domaće zvijezde obznanile trudnoću

Posljednjih dana imali smo prilike svjedočiti brojnim objavama radosnih vijesti. Svjetske, ali i domaće poznate dame otkrile su da su u slatkom iščekivanju te da će iduće godine postati majke

Najsretnije dane trenutno proživljava domaći mladi par Sara Spinčić i glumac Lujo Kunčević. Mlada manekenka i njezin odabranik putem društvenih mreža prije nekoliko dana obznanili su da će nagodinu postati roditelji. To će biti njihovo prvo dijete.

'Jack i ja nevjerojatno smo uzbuđeni zbog početka 2021..' Napisala je to na Instagramu princeza Eugenie i tako potvrdila kako ona i suprug, za kojeg se udala u listopadu 2018., očekuju prinovu. Uz to je objavila fotografiju malenih dječjih šlapica, koje sama drži u ruci, kao i nasmijanu fotografiju sebe i supruga. Sukladno tradiciji, par sve do rođenja djeteta neće objaviti spol.