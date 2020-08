Baby boom na estradnoj sceni: Karantena im je donijela slatke brige

Tijekom višemjesečne karantene koju su provodili u svojim domovima, brojni su slavni parovi imali vremena promisliti o svojoj zajedničkoj budućnosti. Mnogo je onih koji su shvatili da su spremni za roditeljsku ulogu

U svijetu je u vrijeme pandemije zavladao pravi baby boom. Vidljivo je to i kod brojnih celebrity parova u zemlji i svijetu. Evo tko je od slavnih pjevača, modela i glumaca u slatkom iščekivanju.

Svoju je pak trudnoću neko vrijeme skrivala glazbenica Nicki Minaj , no pred sam kraj iste počastila je brojne fanove golišavim fotografijama na kojima je do izražaja došao njezin trudnički trbuščić. Nicki prvo dijete očekuje s kontroverznim producentom Kennethom Pettyjem s kojim je u vezi od kraja 2018. godine.

Svoje šesto dijete pak iščekuje britanski glumac Jude Law. Njegova 14 godina mlađa supruga Philipa Coan je trudna. Zgodna psihologinja viđena je nekoliko puta u javnosti od tada, a do izražaja je došao njezin rastući trudnički trbuščić.

Ovo proljeće sretne su vijesti došle na adresu slavnog para Gigi Hadid i Zayana Malika. Manekenka i glazbenik uskoro će dobiti svoje prvo dijete. Zgodna Gigi vješto je neko vrijeme skrivala svoje stanje, a onda otkrila kako joj je to pošlo za rukom. ‘Stvar je da treba odabrati pravi kut pri poziranju pred objektivima, a ja sam uz to nosila slojevitu vrlo široku odjeću, koja je u trendu pa mi je I to išlo u prilog', objasnila je Hadid.