Austin Butler na dodjelu Oscara stigao je bez Kaije Gerber; je li ovo razlog njezinog nedolaska?

Na dodjelu Oscara Austin Butler stigao je bez svoje djevojke, manekenke Kaije Gerber, no s njom se ipak pojavio na partyju u organizaciji Vanity Faira

Nakon što je na dodjelu ovogodišnjih Oscara , jer ga je čekala prva nominacija, i to u najvažnijoj kategoriji, onoj za glavnu mušku ulogu, Austin Butler stigao sam, počela su nagađanja oko toga postoje li kakvi problemi u njegovoj vezi s manekenkom Kaijom Gerber .

U njihovoj vezi sve je u najboljem redu, a iako Oscara na kraju nije osvojio, naime on je otišao u ruke Brendana Frasera za ulogu u filmu 'Kit', jasno je da je Butler želio pažnju i pozornost medija imati samo za sebe i staviti fokus isključivo na ulogu za koju je nominiran, a ne na svoj privatni život.

Zato ga je na dodjelu nagrada dopratio agent James Farrell, što zapravo nitko nije ni primijetio. 'Poveo sam svog najboljeg prijatelja, koji je ujedno moj agent. Svoju karijeru dugujem njemu, stoga sam kao zahvalu poveo njega na dodjelu', objasnio je Austin Butler.

On je inače već u jednom od mnogobrojnih intervjua dao jasno do znanja da o svojoj vezi s Kaijom Gerber nema namjere govoriti za javnost: 'Mislim da ne postoji ništa što bih želio podijeliti s javnosti, no hvala za interes', izjavio je u intervjuu za GQ.