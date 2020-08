Atraktivna Tina iz 'Plesa sa zvijezdama' proslavila rođendan u ultra kratkoj haljinici

View this post on Instagram

🎉 Happy birthday to ME! 🎉🥂 Još jedan level do 30. 😂 Hvala svima na prekrasnim željama, porukama, i videima. Najdivniji ste prijatelji, poznanici i pratitelji! 💙 Ja ću danas radno cijeli dan, a vi nazdravite jednu za mene i za sve kojima je danas rođendan! ❤️ 🎊🎊 #29