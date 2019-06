At The Gates premijerno dolaze u zagrebačku Tvornicu kulture

At The Gates, pioniri švedskog melodičnog death metala i jedan od najutjecajnijih bandova ekstremijeg ogranka metal glazbe, premijerno dolaze u zagrebačku Tvornicu kulture u četvrtak, 12. prosinca

Osnovani 1990. u Goeteborgu, At The Gates objavljuju niz kultnih albuma u prvoj polovici 90-ih, prije raspada 1996. godine. Band je potom mirovao punih 11 godina sve do reuniona 2007. kada kreće i njihova novija, jednako uspješna faza karijere obilježena s dva studijska albuma, 'At War With Reality' i 'To Drink From The Night Itself'. Mnogi metal bandovi koji su na scenu došli nakon At The Gates navode ih kao ključne utjecaje, uključujući In Flames, Entimbed i Dark Tranquility. Kao predgrupe s njima stižu švedski black metal band Nifelheim i njemački death metalci Deserted Fear