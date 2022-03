Asim Ugljen iskreno: 'Alopecija nije nešto od čega ćete umrijeti ili što će vas boljeti. S njom ćete umrijeti, ali nećete umrijeti od nje'

Glumac Asim Ugljen, kojeg gledatelji sada imaju prilike gledati i u showu Nove TV 'Ples sa zvijezdama', na svom je Facebooku progovorio o alopeciji, zbog koje je glumica Jada Pinkett Smith izgubila kosu, a s kojom se i on sam borio

Kako je i sam prvo napisao na svom Facebook profilu, tko nije imao alopeciju taj nema pojma kako to utječe na život, osobito onih oko tebe. Autor tih riječi je glumac Asim Ugljen , kojeg gledatelji trenutno mogu pratiti u showu 'Ples sa zvijezdama', a koji je nakon ovogodišnje dodjele Oscara progovorio javno o svom zdravstvenom problemu.

Na to ga je potaknuo upravo incident sa Oscara, kao i alopecija koja je dijagnosticirana glumici Jadi Pinkett Smith , zbog čega je ostala bez kose. Asim Ugljen na svom je Facebook profilu objavio svoju fotografiju snimljenu s leđa, u trenutku kada je alopecija i njemu zagorčavala život, a ispod toga je u podužoj objavi opisao sve.

A prvi korak je smiriti se. Psihički mir je nevjerojatno bitan u borbi s ovom bolešću. Nađite nešto što vas veseli. Bilo što. Bavite se time. Opustite se. Provjetrite glavu. Ne mislite o njoj. Znam da vas čini nervoznima, ali od toga će vam samo biti još gore, a to ne želite. Riješit ćete je. Samo se opustite. To je najosnovniji preduvjet da se išta počne događati.

Prošli post se isplatio napisati zbog hrpe ljudi koji su mi se javili u inbox, da me pitaju kako kontroliram alopeciju, jer se i oni sami, ili njihovi članovi obitelji bore s time. Budući da je previše poruka da odgovaram svakom ponaosob, rekao sam da ću napisati ovaj tekst sa uputama za sve. Prvo i najbitnije, smirite se. Alopecija nije nešto od čega ćete umrijeti ili što će vas boljeti. S njom ćete umrijeti, ali nećete umrijeti od nje. Morate se naučiti živjeti s njom.

'Ovo vam je alopecia areata. Tako to izgleda kada vas jako napadne. Vjerujte mi, nitko ne želi ovako izgledati. Ali to je stvarnost, tako izgledate kada napadne. I sve je samo nije ugodno gledati se takvim. Da je klasična ćelavost (i klasična muška ćelavost spada pod alopeciu), nikoga ne bi bilo briga. Ali nažalost, nije. Ovako ne izgleda klasična ćelavost.

Drugo, nađite neku fizičku aktivnost koja vas veseli i bavite se njome svaki dan. Doslovno. Meni je pomoglo veslanje, skijanje i penjanje. Najviše veslanje jer u meni budi mir kakav rijetko što može izazvati. Ne znam kaj vas veseli, ali nekaj ćete naći. Nađite neku fizičku aktivnost koja vas veseli, opušta i tjera tijelo da se kreće. To će vam podići razinu hormona potrebnih za rast folikula kose i brade. It works, trust me.'