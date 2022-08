Ashton Kutcher zabrinuo sve priznanjem: Zbog rijetke bolesti na neko je vrijeme izgubio vid, sluh, a nije mogao ni hodati

Iako je probleme sa zdravljem, zbog vaskulitisa, osjetio prije dvije godine, tek je sada, gostujući u novoj avanturi Beara Gryllsa za National Geographic, Ashton Kutcher s javnosti podijelio sve detalje

U najnovijoj epizodi showa 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge' koji se prikazuje na National Geographicu, holivudski glumac Ashton Kutcher progovorio je o teškom životnom periodu u kojem mu je bilo narušeno zdravlje. Dogodilo se to prije dvije godine, a kako je rekao, riječ je bila o vaskulitisu, zbog kojeg nije mogao vidjeti, čuti, ali ni hodati.