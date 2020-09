Arijana Čulina: 'Pronašla sam slikanje, krenula na radionice i sad u šali kažem da sam od Goge postala Van Gogha'

Prošlo je 20 godina od kad je nastala njezina Goge Biondina, a sada se na televiziju vratila kao autor i komentator u novom formatu gdje u 'In Magazinu' Nove TV na svoj način komentira razne dnevne događaje, muško-ženske odnose i ponešto iz politike. Stalna članica ansambla splitskog HNK koja briljira u mjuziklu 'Menopauza' objavila je osam knjiga, a dugi niz godina hobi joj je - slikanje

Kad je u ožujku krenula karantena, kaže Arijana Čulina, intendant Srećko Šestan dao je naputak da se snimaju kreativna kućna videa. 'Budući da se ne volim fotografirati, a smatrala sam da je malo glupo da na balkonu glumim Antigonu ili Lady Macbeth, došla sam na ideju da u stanu snimim video u kojem ću kroz humor komentirati dnevne događaje. Objavila sam to na Facebooku i odmah je imalo desetke tisuća pregleda, pa su me pozvali kao gošću u IN Magazin. I tako je spontano došlo do suradnje', ispričala je Arijana Čulina za 24sata.