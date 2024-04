Anja Rupel: 'Mislim da smo svi mi koji smo odrastali u Jugoslaviji malo nostalgični'

Onima koji su odrastali u 80-ima spomen imena slovenske pjevačice Anje Rupel izazvat će nostalgiju i probuditi uspomene na nezaboravnu glazbu kakva se tada stvarala te kupovinu kazeta i ploča. Bilo je to vrijeme modnog šarenila, neonskih boja, čipke i volana, minivala i natapiranih frizura, a grupa Videosex rušila je stereotipe svojim avangardnim izričajem

Videosex su bili jedan od najposebnijih sastava u bivšoj državi. Osnovan je 1983., a glavna pokretačka snaga bili su mu tada maloljetni bubnjar i pjevačica Anja Rupel. Glazbenim stilom pratili su trendove britanske synth-pop scene, a pritom su bili originalni te su tekstovima 'gađali' tabu teme i bili provokativni. Nakon devet godina djelovanja, 1992., raspali su se, a Rupel je ostala u glazbi uspješno se ostvarivši i u drugim područjima medijskog života. Nedavno je objavila novi singl, duet s Bojanom Jambrošićem 'Gdje je ljubav', a za tportal je rado govorila o njemu, nekadašnjim uspjesima i nekim detaljima iz obiteljskog života.

Krajem prošle godine vratili ste se na koncertne pozornice novom skladbom 'Srce već zna' i samostalnim koncertom u Sititeatru. Hoćete li sad češće nastupati? Možda održati koncert i u Zagrebu? Tako je, prošle godine sam se vratila na koncertne pozornice i snimila novu pjesmu. Ove godine ću nastupati malo više nego prošle. Bilo bi mi vrlo drago imati koncert u Zagrebu, ali vidjet ćemo što će biti. Kako je došlo do suradnje i dueta s Bojanom Jambrošićem? S autorom glazbe Alešom (Klinarom, op.a.) snimila sam pjesmu koja je zvučala tako da bi bila super za duet. Kad sam počela razmišljati s kim bih ga otpjevala, pitala sam ekipu iz svoje izdavačke kuće Dallas Records imaju li oni neku ideju s kim bih to napravila, a oni su mi predložili Bojana. Nisam ga poznavala, tako da sam odmah išla na Google i sve proguglala, preslušala njegove pjesme. Jako mi se svidio njegov vokal. Oni su mu poslali pjesmu i došao je u Ljubljanu na snimanje. Tada smo se prvi put vidjeli i odmah je bila pozitivna energija između nas. Mislim da smo se vokalno poklopili i jako sam sretna da je on to snimio jer je odličan pjevač.

Prije Bojana, imali ste duet s Davorom Gopcem, a prvi vam je bio s Tošom Proeskim. Po kojem principu birate s kim ćete snimiti pjesmu? Da, imala sam već duet s Tošom Proeskim, ali i s Harijem Mata Harijem, pa s Davorom Gopcem. Teško da bih rekla da postoji neki princip biranja s kim ću snimiti pjesmu, ali nekako se nađemo (smijeh). S Davorom mi je bilo jasno da baš s njim želim surađivati jer smo radili remake pjesme Videosexa 'Kako bih volio da si tu'. Tada sam ga čula kako to pjeva i otpjevao je super. S Tošom Proeskim bilo je slično kao i s Bojanom - popričala sam s dallasovcima o tome s kim bih mogla snimiti duet. Pjesma se zvala 'Krajnje vrijeme' i bila je veliki hit. Sa svima njima bilo mi je super raditi. Koliko pratite hrvatsku glazbenu scenu? Je li vam netko (osim Bojana) zapeo za uho? Pratim hrvatsku scenu, no najviše starije pjevače, Gibonnija, Tonija Cetinskog... Massima sam jako voljela jer smo zajedno krenuli osamdesetih godina, a Videosex je bio predgrupa Dorian Grayu u Beogradu. S Videosexom sam bila i predgrupa Parnom valjku na turneji po Jugoslaviji, tako da su mi i oni bliski, a s Akijem sam se dobro znala. Isto tako sam radila intervju s Oliverom Dragojevićem za radio, pa dobro poznajem tu hrvatsku scenu. Od novijih izvođača, pored Bojana, jako mi se sviđaju Matija Cvek, Damir Kedžo i Dino Jelusić. Ne znam toliko dobro pjevače s nove scene osim tih nekoliko jer ne nastupaju u Sloveniji.

Kako danas gledate na zlatno doba svoje karijere? Bila sam mlada i bilo je to neko lijepo vrijeme. Naravno da je sve lako kad si mlad, ali meni je tada stvarno bilo super. Tekstovi Videosexa bili su dosta napredni i revolucionarni, posebno za ono vrijeme. Pjevali ste o seksualnosti, homoseksualnosti te o ostalim tabu temama. Zbog imena benda znam da ste imali neugodnosti, npr. u Sarajevu - jesu li vas zbog takvih tema u ono vrijeme osuđivali? Pjevali smo o nekim temama koje su bile tabu, ali sve smo to zamotali u celofan. Mislim da bismo sada imali više problema zbog tekstova nego tada jer je sada više cenzure u medijima za te neke teme. U ono vrijeme nitko nas nije osuđivao. Imali smo na početku malo problema zbog imena benda Videosex, a ljudi nisu znali što da očekuju. No nakon što smo imali prve koncerte, bilo je jasno da je to ime benda koji nema veze sa seksom jer smo imali 16, 17 godina i bili klinci koji vole muziku, taj neki moderan zvuk s ritam-mašinama i sintesajzerima. Slovili ste - a i danas vas tako oslovljavaju - kao jedna od najseksepilnijih žena bivše države. Je li vam ta titula imponirala? Titula najseksepilnije žene nije mi imponirala jer sam tada bila dijete, imala sam 16 godina. Kada bi netko sada mojoj kćeri rekao da je 'najseksepilnija' žena, bila bih zgrožena, ali u to vrijeme to vjerojatno nije bilo tako problematično kao sada. Nikad se nisam osjećala tako zbog toga što sam u to vrijeme imala puno problema sama sa sobom i svojim izgledom, tako da toga kako su me nazivali uopće nisam bila svjesna. I kasnije, kada su mi govorili: 'Ti si bila seks simbol', bilo mi je to smiješno! Kakav seks simbol? Tada sam bila djevojka, klinka.

Izvor: Društvene mreže

Koliko je teško bilo nakon Videosexa krenuti u solo karijeru? Bilo je teško zbog toga što uopće nisam imala planova da ću krenuti u solo vode. Mislila sam da sam završila s pjevanjem i nakon Videosexa počela sam raditi na televiziji. Imala sam svoju muzičku emisiju 'Videogrom' te sam počela raditi na Radiju Slovenija, tako da mi nije bilo bitno da nastupam. Dakle mislila sam da je to bio neki dio mog života koji je prošao, ali onda sam počela živjeti s glazbenikom Alešom Klinarom i on je počeo forsirati: 'Pa zašto si prestala pjevati, pa idemo napraviti nešto, zar nije šteta da više ne radiš' itd. Dvije godine me maltretirao (smijeh) i onda sam mu rekla: 'Napravi mi jednu pjesmu da vidim kako će mi se svidjeti.' U Videosexu sam bila naviknuta raditi u skupini, gdje je svatko imao neku svoju ulogu, a ja sam imala ulogu da stojim na bini i pjevam, dok su se za sve drugo pobrinuli ostali i menadžer. Kad sam krenula u solo karijeru, imala sam pomoć u Alešu, ali za sve ostalo morala sam se početi brinuti sama. Imala sam sreću da sam za vrijeme Videosexa upoznala super ljude iz umjetničkog svijeta koji su mi na početku jako pomogli. Recimo, moja prijateljica Lara Bohinc, koja je napravila karijeru u Londonu kao dizajnerica, puno mi je pomogla oko omota. Nekako sam počela sama raditi stvari i sama pisati tekstove. S Alešom funkcioniram sada već 33 godine.

Suprug Aleš napisao je gotovo sve pjesme u vašoj samostalnoj karijeri. Kako funkcionirate poslovno i privatno? Da, on je napisao gotovo sve pjesme u mojoj samostalnoj karijeri, točnije glazbu za pjesme, a ja sam pisala tekstove. Radili smo puno i za druge izvođače i dobivali nagrade na festivalima. Očigledno dobro funkcioniramo. (smijeh) Posvađamo se, ali nekako plovimo. Vratimo se malo na prošlost. Rekli ste da ste nostalgični i da vam se ne sviđa ovaj svijet u kojem živimo. Za čime najviše žalite iz nekadašnjih vremena? Mislim da smo svi mi koji smo odrastali u Jugoslaviji malo nostalgični. Meni je to bilo super vrijeme, vjerojatno zbog toga što sam bila mlada i nisam imala bora. A za čime najviše žalim iz nekadašnjih vremena? Za mladošću i dobrom glazbom. (smijeh)

Otkada ste se pojavili na sceni, niste prestali biti zanimljivi publici. Što je najzaslužnije za to da ste ostali vjerni sebi i svom stilu? Takva sam, ostala sam vjerna sebi i svom stilu, osim što sam malo starija i što imam malo više sijede kose. (smijeh) Mislim da se sa svojim stilom rodiš. Okej, može se nešto i naučiti, ali to imaš ili nemaš. Veseli li vas činjenica da se vaše pjesme slušaju nakon toliko godina? Naravno da me veseli činjenica da se moje pjesme slušaju nakon toliko godina zbog toga što su sve to pjesme koje su bile napravljene za to da ih netko sluša i voli. Možete li se prisjetiti kako je nastala pjesma 'Tko je zgazio gospođu Mjesec'? To je bila jedna od rijetkih pjesama za koju sam ja napisala tekst za vrijeme Videosexa. U to vrijeme svaki tjedan išla sam u diskoteku Turist i kada se u 2 sata ujutro zatvarala, išla sam sama pješke kući. To sada ne bih napravila ni u 20 sati, a kamoli u to doba. Uglavnom, išla sam kroz tunel koji je bio prečica do stana u kojem sam živjela s majkom i sestrom. Da mi ne bude grozno dok idem tunelom, uvijek sam pjevala i tamo je nastala pjesma 'Tko je zgazio gospođu Mjesec', zapravo tekst.

Izvor: Društvene mreže

Već dugo radite i na nacionalnom radiju kao glazbena urednica. Koliko je danas radio utjecajan prilikom kreiranja glazbenog ukusa? Na nacionalnom radiju radim već 33 godine, ali kao glazbena urednica zadnjih 10 godina. Mislim da danas radio više nema utjecaja u kreiranju ukusa, premda još uvijek ima ljudi koji ga slušaju. Ali vidim sve jer imam 21-godišnju kćer koja uopće ne sluša radio, nego glazbu preko telefona, odnosno mobitela. Kad smo kod nje, kakvu glazbu sluša vaša kći Luna? Nemam pojma kakvu glazbu sluša, ali recimo da uopće nema pojma za puno muzičara koje ja volim. Ne zna tako tko je Pero Lovšin i tko su bili Pankrti. Izgledate bolje nego ikada. Koja je tajna vaše mladolikosti i super linije? Hvala vam, ali ne mislim da izgledam bolje nego ikad. Ipak sam izgledala bolje kada sam imala 20 godina nego sada, a još malo pa ću napuniti 60. Osjećam se mladom i mislim da je važno kako živiš život i što ti je u glavi.