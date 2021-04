Anita Dujić Broadfoot o majčinstvu, ljubavi i braku: 'Duncan i ja volimo kad stignemo pobjeći nekamo na dan-dva i posvetiti se jedno drugome'

Nekadašnja manekenka, danas dizajnerica nakita i dekoraterka seta smatra da je ženama teško žonglirati između svih izazova koje nosi svakodnevica, ali za nju nema predaje. Bivša miss turizma, Trogiranka Anita Dujić Broadfoot radi na više frontova, živi na relaciji Hrvatska-Škotska i optimistično gleda na svijet oko sebe pa je mnogima prava inspiracija. Zanimalo nas je, među ostalim, kako bira poslove, koje su njezine beauty rutine i kako joj je bilo organizirati vjenčanje u Škotskoj u pandemiji

Moda je moja prva i vječna ljubav. Nekad se znam šaliti s prijateljicama da ću vjerojatno snimati do duboke starosti, za mene neće biti mirovine. (smijeh) U poziciji sam da mogu birati suradnike, a jedini kriterij je da mi je ugodno raditi s tim ljudima i da su profesionalci. Uvijek mi je iznova gušt raditi s ekipom koju dobro poznajem i s kojom je lako raditi.

Da, nova kolekcija Juno je vani i jako sam ponosna na nju, jer zaista nije lako uskladiti posao i majčinstvo. Ima trenutaka u kojima bude teško i mislim da ništa neću stići, kada bih najradije legla na kauč, pokrila se dekom i upalila neki dobar film, ali nema stajanja, nema predaje. Moj život oduvijek je bio dinamičan, a dolaskom Lily to se samo intenziviralo. Uvijek moram biti dva koraka ispred i sve planirati unaprijed. Nemam baka-servis u blizini i zato zna biti izazovno, ali nekako uspijevam. Bitno je samo da smo svi zdravi.

Ujutro se uvijek umivam hladnom vodom (razbuđuje i smanjuje podočnjake), a navečer temeljito perem lice i skidam make up te ujedno sve obaveze iz tog dana. Voda nekako pročišćuje, izvana i iznutra.

Najteža je možda taj neki strah hoću li je uvijek uspjeti zaštititi, hoću li biti uz nju baš onda kada me treba, hoću li joj uspjeti usaditi sve što bih željela. Najljepša je sve, baš sve. Ne mogu zamisliti ni sekundu bez nje.

Jesam i stojim iza toga. No htjeli smo napraviti to iz više razloga. Sve smo organizirali u oko mjesec dana, a puno su nam pomogli i Duncanovi roditelji.

Rekli ste 'da papir ne može definirati ljubav, poštovanje, uvažavanje, kao ni trajanje'. Ipak, nedavno ste uplovili u bračnu luku u Glasgowu uz najstrože mjere. Koliko vam je dugo trebalo da sve to organizirate?

Hahaha da, i to svakodnevno. Ona trenutno miješa ta dva jezika, pa se može čuti kako kaže 'Mama, može donut?', 'Mama, vidi horse' ili 'Ja bih soup'. I tako, uglavnom, veselo nam je.

Koji su vaši rituali opuštanja, a kako kradete trenutke za sebe kao par?

Moj dnevni zen time je kada Lily zaspe, negdje oko 21 sat, e tada je vrijeme za mene. Priuštim si kućni spa, pogledam seriju, gricnem nešto slatko, nekad popijem i čašu vina. Duncan i ja se trudimo pronaći vrijeme za sebe iako je to ponekad nemoguće, ali volimo kad stignemo pobjeći nekamo na dan-dva i posvetiti se jedno drugome. To je jako bitno.

Kakav je Duncan tata, a kakva ste vi majka? Jeste li komplementarni u svojim roditeljskim stilovima?

Ja sam ona stroga, a on onaj koji popušta. Valjda tako mora biti, neki balans. Duncan je potpuno zaluđen njome, dovoljno je da ga samo onako slatko pogleda i on je gotov dok sam ja već puno tvrđi orah, no ja sam stalno s njom i moram biti bad cop.