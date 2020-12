Anita Dujić iz Škotske: 'Na snazi je potpuno zatvaranje što nije lako. No imam osjećaj da su se ljudi naviknuli na ovo sve što i nije baš dobro'

Dizajnerica nakita i dekoraterka setova već neko vrijeme boravi u Škotskoj te se redovito javlja iz bajkovitog doma svojeg partnera Duncana Broadfoota u Glasgowu. Kako je poručila svojm pratiteljima, dobila je slobodnu večer i jutro pa ih je zamolila da je pitaju što god žele

'Dobila sam na poklon večer i noć i jutro samo za sebe što je rijetkost pa pitajte', poručila je Anita Dujić svojim sljedbenicima na Instagram storyju. Navela je da će je provesti uz kupku, knjigu, kupku i televiziju. Među ostalim je ispričala kakav je bio osjećaj otputovati u ovim okolnostima i je li se posebno pripremala: 'Čudno je bilo sve skupa, također tuga je vidjeti prazne aerodrome. Doduše nisam, se posebno pripremala ali sam napravila test prije nego sam išla, iako UK to nije tražila. No Duncanovi roditelji su rizična skupina pa eto, zbog njih'.

Na pitanje može li se uopće nazad u Hrvatsku i kako se Škoti nose s pandemijom rekla je da se trenutno ne može, ali da prate situaciju. 'Zabrana je do 31. prosinca pa ćemo vidjeti. U Škotskoj je na snazi potpuno zatvaranje što nije lako. No imam osjećaj da su se ljudi naviknuli na ovo sve što i nije baš dobro', smatra nekadašnji model, a danas uspješna poduzetnica.

Pratitelji su je pitali sastavlja li popis novogodišnjih odluka. 'Moram priznati da sam to prije radila, ali prestala sam odavno. Dođu te neke godine kad se trudiš cijelu godinu ugoditi sebi, drugima, biti bolji čovjek svaki dan (koliko je to moguće) bez onog 'od ponedjeljka ću' jer znaš da nećeš. Iako, ako tako funkcioniraš, to je ok. Bitno je znati što će te pokrenuti', odgovorila je.