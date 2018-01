Alka Vuica o starenju: Laže tko kaže da su 50-e najbolje godine

Popularna kantautorica i pjesnikinja suvreno vlada na domaćoj estradnoj sceni već gotovo 40 godina. Alka Vuica kaže da je danas mudrija i smirenija, no rado bi se vratila u svoje tridesete, jer teoriju da su pedesete godine najbolje za žene - smatra glupošću

'Mislim da je totalna glupost da su pedesete najbolje godine, to svi lažu koji tako kažu. Meni je razdoblje od trideseteih do četrdesetih bilo super. Mislim da su to fantastične godine za ženu, jer je na neki način zrelija. Premda volim i svoje lude dvadesete, to mi je isto bilo dobro. Ali sve iznad pedeset mi se uopće ne sviđa', izjavila je Alka Vuica u InMagazinu Nove TV.