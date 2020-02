Albina Grčić oglasila se o sudjelovanju u 'The Voiceu' i komentirala Vinkovu pobjedu

View this post on Instagram

Ovo moje putovanje za mene je trajalo i duže nego sam zamišljala. Osjećaj dan nakon? Presretna, prezahvalna i ponosna. Sve je ispalo baš onako kako je trebalo biti. Hvala svim ljudima koji su me podržavali, hvala onima koji su mi pomogli na ovom putu, ljudima iz produkcije, s Hrt-a, našim coachevima, mentorima, natjecateljima, kostimografkinjama HVALAA! Puno sam toga naučila od svakog od njih, prije svega o životu ali naravno i o samoj glazbi. Čestitam našem Vinku koji je titulu apsolutno zaslužio, ali ne samo zato što je uvijek besprijekorno dobar u svakoj izvedbi već zato što je prije svega veliki čovjek, skromna i duhovita osoba, rijetki su takvi. Volim vas ljudi, ovo je nadam se početak jednog predivnog razdoblja za sve nas mlade glazbenike ❤🙏🏼 👗@nsvekler 👱🏼‍♀️@ante.ni_hairdresser 💄@gm.glam 📸 Dario Njavro/Hrt