Ako ste željni dobrih detektivskih serija, gledajte ove top 3

Ako ne znate otkud početi s brojnim serijama koje u svojoj srži imaju misterij, najbolje je krenuti s onima koje su stekle status klasika. U nastavku vam otkrivamo top 3 detektivske serije koje vas neće ostaviti ravnodušnima i publika ih uvijek voli iznova pogledati

Frostov pristup (A Touch of Frost)

Jedna od dugovječnijih i briljantnijih serija na televiziji, Frostov pristup temelji se na romanima pisca R. D. Wingfielda. U glavnoj je ulozi David Jason kao Jack Frost, iskusni i predani detektiv koji često ima problema sa svojim nadređenima.

Frost je vrlo empatičan detektiv, a njegovi talenti i osjećajnost upotpunjeni su čudnim karakterom – on pije čajeve i kave drugim ljudima, nemarno se oblači i iznimno je neuredan. S papirologijom ne želi imati posla pa često taj dio posla umjesto njega moraju odraditi kolege. Nikada se ne koristi policijskom bilježnicom da bi zapisao dokaze ili informacije o slučaju, on bilježi stvari na različite papiriće koje pronađe u džepu. Pickbox NOW donosi vam svih 15 sezona detektivske serije Frostov pristup (A Touch of Frost).