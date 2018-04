Ako ste pomislili da Melania nikada ne bi ostavila Trumpa, prevarili bi se - ona je to već učinila

Ono što su tek rijetki znali, sada je doznala cijela američka, ali i svjetska javnost. Aktualna prva dama Amerike, Melania Trump, već je jednom pokazala da će, ako je to potrebno, bez imalo razmišljanja ostaviti svog supruga, a to je otkrila najnovija knjiga o životu američkog predsjednika, autora Ronalda Kesslera

Iako bi možda većina ljudi pomislila kako unatoč svim javnim sramotama koje joj radi, američka Prva dama ne bi nikada otišla i napustila svog supruga Donalda Trumpa, prevarili bi se. Ako je vjerovati najnovijoj knjizi Ronalda Kesslera o životu američkog predsjednika, pod nazivom 'The Trump White House: Changing the Rules of the Game', ona je to već jednom i napravila. Istina je da tada još nisu bili u braku, no i to se broji, zar ne? Kako piše autor knjige, u počecima njihove veze, Melania Trump vidjela je Karu Young, bivšu djevojku Donalda Trumpa, kako napušta njegov apartman u Trump Toweru.

'Bilo je to u počecima njihove veze 1998. godine i Melania je s njim putovala u Mar-a-Lago privatnim avionom. Prije odlaska, otišla je do njegova apartmana u Trump Towersu, odakle je izašla Kara Young, manekenka koja je dvije godine bila u vezi s Donaldom. Melania ga je ostavila istog trena', objasnio je Kessler za Us Weekly.

'Nije razmišljala ni o mlijardama koje on ima niti o prekrasnom Mar-a-Lagu ili luksuznom apartmanu. Prekinula je vezu s njim i naredila da joj pošalju natrag svu odjeću koju je već poslala za Mar-a-Lago. Nazvala je butlera Tonyja Senecala i to ga zamolila. Ipak, Donaldu je trebalo samo tjedan dana da je pridobije natrag, a ona je ponovno vratila svoju odjeću u Mar-a-Lago. No, to vam ipak daje uvid u njezin karakter, kojim je na kraju bio impresioniran i sam Donald', rekao je autor knjige.