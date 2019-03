Ako se kraljici ne svidi, Meghan i Harry morat će mijenjati ime koje su odabrali za svoje dijete

Do rođenja prvog djeteta princa Harryja i Meghan Markle ostalo je još svega nekoliko dana, a ime koje su supružnici odabrali, još uvijek nije poznato javnosti. No, bez obzira na to koliko im se neko ime sviđa ili ne, kako bi ono postalo i službeno moraju dobiti odobrenje od same kraljice Elizabete II

U obitelj Meghan Markle i princa Harryja uskoro će stići novi član - njihovo prvo dijete, čiji se spol, ali i ime, još uvijek ne zna. No, to ne znači da se odavno ne nagađa o mogućim imenima, krsnim kumovima, kao i datumu rođenja, ali i selidbe u njihov novi, obiteljski dom u Frogmore Cottageu.

Najviše se bure, naravno, podiglo oko odabira imena za malenog nasljednika ili nasljednicu, pa se na kladionicama tako nalaze Victoria, Diana, Alice i Isabella, ukoliko će biti djevojčica, te Arthur, Edward i James za dječaka.