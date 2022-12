A rekli su im da neće uspjeti: Ellen DeGeneres i Portia de Rossi proslavile 18 godina ljubavi

Početak prosinca u domu Ellen DeGeneres i Portie de Rossi prepun je slavlja, a sve je započelo velikom proslavom povodom 18 godina njihove ljubavi, koju je slavna voditeljica obilježila i na svom službenom Instagram profilu

Budući da su se njih dvije vjenčale 16. kolovoza 2008. godine, ova obljetnica je očito dan kada su i službeno, 'za javnost', postale par. Ellen DeGeneres upoznala je svoju buduću suprugu Portiju de Rossi na jednoj zabavi 2000. godine, no vezu su počele tek četiri godine kasnije, kada je slučajan susret bio sudbonosan.

'Iz dana u dan sve sam više zaljubljena u nju. Zahvalna sam što me voli', napisala je pored dvije zajedničke fotografije objavljene na Instagramu popularna voditeljica Ellen DeGeneres , obilježivši time 18 godina njihove ljubavi.

‘Znala sam da je ona ona prava u trenutku kada sam je prvi puta ugledala, no trebale su mi tri godine da joj kažem što osjećam prema njoj, jer u to doba, kada sam snimala ‘Ally McBeal’, nisam se javno deklarirala. Bila sam u strahu javno pričati o tome da volim žene, smatrala sam da će zbog toga mojoj karijeri doći kraj. Upravo zbog toga nisam ni razmišljala o vezi s najpoznatijom lezbijkom na svijetu’, otkrila je pred milijunskim auditorijem, gostujući svojedobno kod Oprah Winfrey, glumica Portia de Rossi, koja je četiri godine skrivala svoje osjećaje, no ponovni susret na dodjeli glazbenih nagrada VH1 2004. godine bio je sudbonosan i nakon toga su započele vezu.