Panoramska cesta Nikole Tesle odličan je mamac za turiste, kojemu ne mogu odoljeti ni biciklisti

Bloger tportala bio je u Lici i odlučio je provesti bike jesen na našoj planinskoj ljepotici Velebitu. Posjetio je Baške Oštarije i planinsko područje Općine Karlobag. Šušanj i Dabarska kosa pružaju odlične bike rute, kako po makadamu tako i asfaltu. Predivno vrijeme na Velebitu još omogućuje dodatnu ugodu i biciklističku avanturu

CycloLika je projekt Turističke zajednice Ličko-senjske županije, a objedinjuje pedeset i jednu biciklističku stazu od Plitvica preko Gospića do mora. Odličan i pregledan web, s GPS rutama i podacima daje dobar odabir. Također, rutu možete započeti tamo gdje vam odgovara, a tako i završiti. Činjenica je da je dio staza zahtjevan i težak. No projekt otvara mogućnosti da se rute prilagođavaju modernim cikloturistima koji traže lakše i jednostavnije pristupe atrakcijama i pogledima. Kojih na Velebitu ima napretek. U razvoju cikloturizma važna je logistika koja ne podrazumijeva samo pomoć ili rentanje bicikla, već i sadržaje i priču koja uvjetno prodaje bike rutu. Naprimjer, projekt panoramske ceste Nikole Tesle s brojnim vidikovcima i uslužnim objektima bio bi odličan mamac za turiste, pa tako i one na biciklima. Tko bi tome odolio? Četrdesetak kilometara po ne tako jako prometnoj cesti. Vrlo širokoj, s brojnim vidicima, kako pri usponu od Gospića do Baških Oštarija, tako i pri spustu sve do Karlobaga.

U Baškim Oštarijama nekoliko je objekata u funkciji, od smještaja do restoranske ponude. Projekt Općine Karlobag s hostelom primjer je dobrog i održivog turističkog projekta. Objekt je našao smisao i ljeti i zimi. I sada, u jesen, ima gostiju od hodača do biciklista. Kamp Velebit također još radi. Kažu mi domaćini Marita i Damir Žuženić, gostiju još ima i pod šatorima i u bungalovima iliti kućicama koje kao da su stigle s filmskog platna, nalik onima hobita. Zapravo, na Velebitu još izgledaju bolje i ljepše, stoga su i dobile nadimak Crobiti. Inače, kampom upravlja sin Luka te odlično nastavlja obiteljski posao. Svi bi željeli da naš Velebit, koji ima potencijala, postane posjećeniji i da se u njemu istinski uživa. Crobiti su dobar mamac, pa i biciklisti odavde mogu krojiti bezbroj bike izleta po Velebitu ili prema moru. U kampu sam susreo Slovence Simonu i Denisa koji također imaju kamp na Muri. Velebitu u jesen nisu mogli odoljeti ni oni.

Inače, rute koje se predlažu počinju u Gospiću i Karlobagu, imaju zahtjevne uspone, no zato stižu do mnogih skrivenih tajni Velebita. Duge su oko 70 kilometara, ukupni uspon veći je od 1000 metara i zahtjevnost, tj. težina je 4-5. Što se smatra teškim. No spremniji biciklisti neće propustiti voziti po tim rutama. Ja sam krenuo iz Baških Oštarija i spustio se cestom prema Karlobagu oko pet kilometara te skrenuo desno prema Dabarskim kukovima. Tu su mnoga mala sela i planinarski domovi u koje možete navratiti i u kojima ćete uvijek naći nekog od domaćina. Slijedi asfaltni uspon prema Dabarskoj kosi oko četiri kilometra. Odande se pruža fantastičan pogled i prema moru i utrobi Velebita. Od toga zaista zastaje dah. Pogotovo u ovo jesensko vrijeme, kada su boje drveća i lišća fantastične. Dalje se ide dobrim makadamom prema selu Štirovača u srcu Velebita. Do tamo prvo prolazite laganom cestom kroz tunele, usjeke i serpentine. Uglavnom je cesta ravna ili s blagim spuštanjem.

Nakon šest kilometara kod planinarskog doma možete odlučiti želite li nastaviti do Štirovače ili se vratiti. Udaljeni ste od Baških Oštarija oko dvadeset kilometara. Do Štirovače je oko osam, a do prijevoja Alan oko 12 kilometara. S obzirom na još duge dane s puno sunca, bajk izlet može se začiniti do prijevoja i planinarskog doma na Alanu koji je stalno otvoren. U jednom smjeru od Baških Oštarija to bi bilo oko četrdeset kilometara, ne previše zahtjevnih. Odande se isto možete spustiti do mora i Jablanca, vratiti se istim putem ili organizirati drugačiji prijevoz natrag. >>> Više o ličkim bike rutama može naći ovdje Na velebitskim cestama osim laganog bicikla HaiBike Nine3.0 mtb, koji se pokazao vrlo dobrim i po asfaltu i makadamu, imao sam prilike voziti novi Nissan X Trail, u koji sam smjestio svog ljubimca na dva kotača. Spustivši, naravno, stražnja sjedala. Ima prostora i za više bicikala i osobne stvari. X Trail je neprikosnoven SUV auto koji se pokazao vrlo odvažnim. Benzinac koji puno ne troši, uz hrpu opreme i napredne tehnologije. Mene uvijek zadivi njegov stakleni krov koji daje puno svjetlosti u unutrašnjost auta i pruža fora pogled. Za one koji vole pustolovine ovo je odličan auto za bike support.