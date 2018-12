Naš bloger provozao se Gorskim kotarom i izvidio situaciju prije pravog snijega

Bloger Tportala otkrio je kako Gorski kotar izgleda ovih dana s malo ili nimalo snijega. Ovo zimsko proljeće kao stvoreno je za zimsku vožnju na biciklu. Podloga je tvrda i smrznuta i nije prehladno. Ako je ruta po južnim i sunčanim padinama, razveselit će vas igra s prvim vjesnicima proljeća. No, treba napomenuti da je zima tek počela i pravi snijeg još se čeka

Za kukurijek kažu da je jedinstven po tome što cvjeta zimi i otporan je na hladnoću. No, da će mi praviti društvo na pedaliranju po goranskim šumama nisam ni pomislio. Preplavili su sunčanu stranu moje planinske rute od mjesta Vrata prema kaubojskom naselju Roswell. Ovo je bila rijetka prilika da se sunčam i sjednem između kukurijeka, zaostalog snijega i tople travnate podloge. No, predugo mirovanje znači hladnoću pa sam ubrzo krenuo dalje.

Bike rutu od Fužina prema Roswellu obožavam. Roswell je inače sagrađen kao kulisa za snimanje filma o Winnetou. Ruta nije preduga i idealna je za sva godišnja doba. U ljeti puno hlada i svježine, a u ostala godišnja doba tu se mogu doživjeti sve čari planinskog Gorskog kotara. Za zagrijavanje vozim uz jezero Bajer, što je oko sedam kilometara. Dionica je ravna uz dva mala uspona. Ako je sunčano, kavu možete popiti u jezerskom bistrou i uživati u čarobnom pogledu. Ovog puta imam fet bicikl za vožnju po snijegu, ali je dobar i za lošu podlogu. Glavne karakteristike su mu široke gume.

Odlično se ponaša na snježnoj ili zaleđenoj stazi. S obzirom da sam u višim predjelima naišao na zaostali snijeg i led, pokazao se kao dobar odabir. Ukupno od Fužina do Roswella i natrag ima oko 18 kilometara. Uspon je oko 250 metara. Nakon jezerske rute počinje uspon preko sela Vrata i dalje lijevo prema poslovnoj zoni pa makadamom prema Roswellu. Šumski usponi nisu veliki ili ih uopće nema. Jedino iz Fužina do sela Vrata, no ni to nije dugo. Kaubojsko selo otvoreno je za posjetitelje, a vikendom će vas dočekati i pravi kauboj i indijanka. Postavljene su oznake, no u šumi se prema Roswellu treba držati uvijek desno.