Isprobao sam prvu biciklističku prometnicu u Hrvatskoj i dobro se navozao uz Muru

Naš bike bloger obišao je novu biciklističku stazu u Međimurju između Goričana i Kotoribe te piše o dojmovima s prve biciklističke prometnice i rute po donjem dijelu Međimurja. Pedalirao je uz Dravu te jezero Dubrava sve do Preloga

Bike putovanje po donjem Međimurju bilo je potpuno novo iskustvo. Iznenadile se me tolike ravnice i obrađena polja. Lijepo i vruće vrijeme bilo je dodatni motiv i najava lijepih jesenskih bike događanja u Međimurju. Polazak na rutu bio je u Prelogu. Ispratio nas je biciklist Vladimir Hunjak, a da se ne izgubim, brinuo se Neno Ciglar. Nakon Donjeg Kraljevca i vožnje po asfaltu i šumskom makadamu brzo smo stigli do Goričana. To je i tromeđa Slovenije, Austrije i Mađarske.

Održat će se ciklomaraton koji će dijelom ići kroz Mađarsku, a svi biciklisti i oni koji će po voziti po desnoj i lijevoj obali Mure mahnut će si na željezničkom mostu, što mi daje misliti da ovdje nedostaje pješačko-biciklistički viseći most. Bila bi to i prava cikloturistička atrakcija.

Tu je blizu i Novi Zrin, utvrda na rubu Međimurja, u Mađarskoj. Dao ju je sagraditi ban Nikola Zrinski da služi za bolju obranu od Turaka. Na lijevoj je obali Mure, a ostaci utvrde i spomenici banu vidljivi su i danas u donjem Međimurju.

Od našeg polazišta prešli smo već tridesetak kilometara. U Kotoribi se svakako opskrbite. Do Donje Dubrave, do koje po nešto grubljoj cesti ima deset kilometara, nema ničeg. Dobro bi došao neki beach bike bar. Na ušću Mure i Drave bilo bi idealno mjesto - tako se to radi u razvijenim ciklodestinacijama. Sigurno će povećanjem dolazaka i tura doći i to vrijeme da će se izgrađivati kompletna bike odmorišta s uslugom. Da se može nešto i pojesti, popiti te odmoriti.

Općina Donja Dubrava također želi privući pažnju biciklista. Već je izgrađeno nekoliko odmorišta s prostorom za predah i priručnim alatom. Donja Dubrava živi na Dravi, tako da je ovdje sve puno ribiča i druge ponude na rijeci.

Ovdje je hidroelektrana i počinje jezero Dubrava, a dva su toka Drave, stari i novi. Između je otok, a spaja ga viseći most preko kojeg mogu ići pješaci i biciklisti. Prema Prelogu po otoku se može voziti do hidrocentrale Dubrava. Dalje možete izabrati voziti se po velebnom nasipu uz jezero ili cestom. Oni koji se ovih dana zapute vidjet će i neobičan prizor djelomično praznog jezera. Naime izvode se radovi ojačanja i čišćenja dna.

Nakon 65 kilometara pedaliranja vratili smo se u Prelog. Uspio sam opet upoznati dio Međimurja u kojem dosad nisam bio. Za svaku preporuku, a događaj Mura bike već iduće nedjelje dobra je pozivnica da se provozate ovim dijelom Hrvatske i Mađarske.