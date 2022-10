Hrvatski Colorado: Nestvarnu jesensku ljepotu Like i Velebita najbolje je doživjeti na dva kotača

Posjet Gospiću i Lici oduševio je blogera tportala. Lijepo i toplo jesensko vrijeme bilo je sjajna pozivnica za dolazak na obale rijeke Like te obilazak biciklističkih staza i ruta pod zajedničkim nazivom 'Putovima Velebita i velikana'. Avantura nije izostala, a kanjoni rijeke Like bili su nestvarni kao da smo u Coloradu, a ne u Hrvatskoj

Toliko smo se zadržali vozeći stazama Jezero , Velikana 1 i 2 da smo bar malo uspjeti dotaknuti vrleti Velebita, bar za pokoju dobru fotografiju. Bike staze Brušane , Štirovača i Velebit ostavili smo za neku drugu priliku. Inače, na području Gospića osmišljeno je deset staza koje povezuju veliko područje od Plitvica, preko Gospića, do velebitskih vrhova i prijevoja. Lagane i opuštene staze nalaze se baš oko Gospića te obilaze važne povijesne točke i velikane iz ovog kraja. Idealne su za sve bicikliste, rekreativce i one koji žele dobar trening, ali i izlet. Vidjeti nešto novo, otkriti i obići na biciklu Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu , posjetiti rodnu kuću dr. Ante Starčevića, jednog od najvećih i najzaslužnijih političara iz hrvatske povijesti...

Bike ruta Velikana 1 polazi iz središta Gospića , u kojem svakako posjetite Muzej Like Gospić. Staza je duga dvadesetak kilometara, a prvo mjesto u kojem ćete stati i odmoriti je Smiljan . Nakon posjeta Memorijalnom centru te spomeniku i rodnoj kući velikana Nikole Tesle, svakako zavirite u neko od seoskih dvorišta sa smeđom oznakom. Brojni OPG-ovi nude lokalne proizvode, od ličkog sira i krumpira do domaćeg meda. Nakon lagane vožnje u Brezovom Polju skreće se desno prema Velikom Žitniku . Prije toga prijeći ćete još jednu rijeku, Otešicu, čiji će vas korito i tok iznenaditi. Ruta je lagana, pogotovo uz česta stajanja, kojih će sigurno biti.

Malo makadama neće umoriti, već je taman radi promjene i boljeg pedaliranja. U Veliki Žitnik se brzo stiže, a ono je veliko selo s puno cestica koje vode do brojnih skrivenih mjesta. Takvo je i rodna kuća dr. Ante Starčevića, vrlo lijepo uređena, kao i okoliš, dvorište s bistom oca domovine. Ovdje se također možete odmoriti, a uz najavu dogovoriti i razgledavanje. U središtu sela nalazi se i bike self service, pa ako što treba - alat, pumpa i sve što je potrebno su tu. Boje jeseni doživjet ćete na poseban način, a uličice s drvoredima izgledaju kao duga. Slijedi povratak u Gospić i laganini vožnja po asfaltnoj podlozi. Gdje god vozili, naići će poneki auto, ali ostalog prometa uopće nema, osim u prilazu samom Gospiću, gdje treba pripaziti.

Ruta Velikana 2 vodi vas isto iz Gospića, preko Smiljana i Bužima, do Aleksinice . Staza se vraća prema Klancu istim dijelom kao i prethodna ruta, a povratak u Gospić ide preko Velikog Žitnika . Ruta je duga 36 kilometara, a dodiruje modro jezero Kruščica, jedno od najskrivenijih hrvatskih jezera. Nastalo je stvaranjem akumulacije i gradnjom hidroelektrane Sklope , uz potapanje sela Kruščica, po kojem je i dobilo ime.

Najživopisnija ruta ide uz rijeku Liku, a ona istječe iz jezera Kruščica . Nakon polaska iz Gospića ide se već spomenutom trasom preko Smiljana i Klanca , gdje ova ruta slikovito nazvana Jezera ide prema Kaluđerovcu i do toka rijeke Like . Uz nju se pružaju fascinantni prizori, a kanjoni i spilje te izmjena zelene i plave boje daju savršen vizualni doživljaj. Puno je mjesta na kojima se rijeci može prići, rentati čamac i dio avanture nastaviti plovidbom. Obilje je mjesta za piknik i obilazak slapova s brojnim labirintima.

Ovo područje definitivno nudi zapanjujući pejzaž, za koji treba odvojiti vrijeme i razgledati ga. Tako će biti sve do Mušaluka, a netom prije ruta se odvaja od rijeke i nastavlja prema Ličkom Osiku i Gospiću. Duga je oko 33 kilometra, a vrijedna je svakog metra. Ne popijete li kavu prije, možete to učiniti na glavnom trgu u Gospiću. Grad je poznat i po netom održanoj manifestaciji Jesen u Lici, ali i po Tesla Power of Lights, kada živi sa svjetlosnim showom kojim se obilježava rođendan Nikole Tesle.