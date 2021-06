[FOTO/VIDEO] Vrludanje kanjonima Korane i drvenim mostovima posebna je priča koju obavezno morate isprobati

Berba šumskih jagoda i vožnja u hladovini zelenog beskraja Plitvičkih dolina oduševila je blogera tportala. Padine Ličke Plješevice i okolice Nacionalnog parka Plitvička jezera zaposjeli su i turisti na dva kotača. Ima li ljepšeg nego ove vruće dane provesti uz osvježavajuću Koranu i šum plitvičkih slapova? Osim toga, zaviriti u svako selo, istražiti Baraćeve spilje, dohvatiti pokoji vrh i proplanak ili se jednostavno prepustiti bike izletima oko Plitvica Sela, Rakovice i Slunja

U sada već toploj Korani možete se i okupati, a natrag ćete se dovući kako god. Šumske jagode preplavile su ličke šume i nisu to samo plodovi koje svi volimo, već i lipanjske poslastice koje uz puno vitamina daju puno kalorija. Dio jagodica smazali smo na licu mjesta migoljeći šumom oko sela Smoljanca tik uz državnu cestu D1 i poznati koranski most, s kojih je zvuk auto turista, s kamperima i ostalim prometalima, sve jači i jači. A ovaj put on sve veseli jer su nam konačno počeli pristizati turisti iz susjednih zemalja. Svi su negdje prikačili bicikle, na auto, odostraga, bilo gdje, samo da su ovdje.

Vratiti se s biciklističkog izleta s bidonima za vodu punim jagodama. To dobro zvuči, takvog su okusa i mirisa, a bome tako i izgleda 'Strawberrry tour'. Prvo se bajkom dobro navozite, popijete vodu, zatim na relaksaciju i berbu jagoda. Bar ćete ih imate gdje spremiti. Bez tekućine nećete ostati, bar ne one slatke ili samo za osvježenje.

Kamo još otići na bicikliranje oko Plitvičkih jezera? Za one željne više toga tu je uspon na Ličku Plješevicu iz Korenice , a makadamskim putom dugim oko 16 kilometara ide se sve do vrha. Nakon šumovitog dijela izlazi se na otvoreni prostor s kojeg se ovisno o poziciji pogled pruža na pola Bosne, a kako cesta prelazi na zapadni dio vrha Gole Plješevice , Lika se čini kao da je na dlanu.

Bicikli su zaista postali obavezan artikl modernog turista. U Campingu Plitvice od 18 kampera svi su imali sa sobom bar dva bicikla. I to električna, što je vrlo znakovito. Doseg, mogući doživljaj i taj psihološki moment odrade svoje. Oni koji vole veću avanturu također su na biciklima s dodanom snagom jer kažu - jednostavno postignemo bolji trening i adrenalin. Za običnog rekreativca to puno znači jer može računati na dobar đir u kratkom vremenu. Brže savladavanje manje uzbrdice, bez pretjeranog napora, može puno značiti. Uostalom, na električnom bajku mogu se svi voziti, neovisno o spremi. Tako da je idealno kada su obitelj i veće društvo na e-biciklu.

Niz je i atrakcija na ruti, a osim bunkera na vrhu, tu je Lička kapa - kamen u obliku tog odjevnog suvenira čini foto point koji se ne propušta. Uspon je zahtjevan i svakako je za spremnije rekreativce jer zahtijeva cjelodnevnu vožnju, uz dobru pripremu, kako logističku, tako i orijentacijsku. Najbolje je uz sebe imati nekog tko je već bio na Plješivici ili ima vodičkog i avanturističkog iskustva.

Zato za obiteljski izlet ili laganu, a opet čarobnu rutu ima pregršt ideja i prijedloga. Oko zapadnog dijela parka, pored dijela uz Korenicu, tu je područje iza Borja prema Babinom potoku, Rudopolju i Vrhovinama te uvijek privlačna dolina Gacke. Na istočnom dijelu vrlo su atraktivni izleti od Selišta Drežničkog prema starom Drežnik Gradu, kao i ture po Plitvičkim dolinama, od Korane prema granici s Bosnom i Hercegovinom.

Prostor je to prepun pašnjaka, livada, laganih i simpatičnih brežuljaka koji kao da izviru jedan za drugim i nestaju u praskozorju. Kada vozite, vidite samo zeleno uz plave obrise ispred sebe i sve izgleda kao da nikamo ne idete, odnosno da nikad kraja. Zapravo i želite da to potraje lagano pedalirajući uz mirise bilja i odraze ljepote Like. Asfaltne cestice su slatke i pružaju draž fine vožnje. A prometa uopće nema, čak ni lokalnog. Cesta od Smoljanca do Ličkog Petrovog Sela duga je oko 15 kilometara i uživancija je sama za sebe. I natrag još toliko pa je vrludanje kanjonima Korane i drvenim mostovima priča za sebe koju obavezno trebate isprobati. Uz dodatak slatkih šumskih jagoda koje su ove godine rodile kao rijetko kada.