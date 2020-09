[FOTO] Bloger tportala testirao nevjerojatnu, sto kilometara dugu rutu biciklističke utrke koja to zapravo nije i spaja nespojivo. Još ima vremena za prijavu na Gravelmana

Tportal je prvi testirao bike rutu Gravelmana, utrke koja starta 20. rujna sa zagrebačkog Bundeka. Odlična je to bike poveznica južnog dijela Zagreba i šire okolice te kanala Sava - Odra i obale Save. Sjajna ruta i utrka - koja to zapravo nije. Sto kilometara biciklisti će proći u vremenu u kojem to žele. Nekima će to biti biciklijada ili pak novi izazov. Kako god, svi koji dođu na cilj dobit će titulu Gravelmana

Za ovu bike priredbu s prvim danom jeseni vlada veliko uzbuđenje među biciklistima. Sprema se prava bike fešta na Bundeku, ali i avantura. Start je u nedjelju 20. rujna u 10 sati s Bundeka. Obalom Save ići će se sve do Turopolja, a onda širokim šumskim putovima lagano vraćati južno od Zagreba. Dijelom i po kanalu Sava - Odra. Dodirnut će se i Vukomeričke gorice, a proći će se i kroz pitoreskna sela poput Gradića. A na kraju će se uz igralište za golf i tzv. buduću Sveučilišnu bolnicu doći na cilj do Bundeka. Zanimljivo je da će svaki vozač imati čip na bajku i moći će pratiti svoje rezultate u realnom vremenu. Ipak, kako je imperativ voziti se ugodno i uživati u pedaliranju, vrijeme će poslužiti kao uspomena jer rezultat nije bitan. Kako bi ipak bilo zanimljivo, organizator je smislio da pola sata nakon starta krene i potjera, tj. poznati biciklisti i sportaši poput braće Sinković, Mije Radotić i Marka Fržopa. Oni će motivirati bicikliste da uspiju i odvoze stotinjak kilometara. Ipak, oni koji dođu iza potjere postat će 'Gravelman finisheri' i imat će 10 sati da prijeđu tih sto kilometara. Ruta će se prema želji moći i skratiti kada biciklisti procijene da su prošli dovoljno, na primjer 50 kilometara, pa se mogu najkraćim putem vratiti na Bundek.

Voziti mogu svi uzrasti, a također se na utrku može sa svim vrstama bicikala, pa čak i električnim bajkom. Najviše će ih se voziti na popularnom modelu gravel, po kojem je utrka dobila i ime. To su bicikli koji su slični cestovnim ili nekadašnjim specijalkama. No po svojim performansama danas su tako napravljeni da mogu voziti po svim podlogama, pa i robusnim koritom Save ili šumskim putom. A savršeno idu i po asfaltu. Lagani su i prilagodljivi. Organizatori ove utrke poznati su nam po brojnim bike izdanjima svjetski poznate utrke četiri otoka, odnosno 4Island's. Poznati biciklist i menadžer Tomislav Zobec i direktor utrke Igor Rulj marljivo stvaraju novi projekt prilagođen novom normalnom, ali i novim trendovima u biciklizmu, gdje sve više do izražaja dolazi to da se u vožnji uživa, a sve manje natječe. Tako je i na nekim lokacijama predviđena Feed zona, u kojoj će se moći osvježiti. Ali sudionik se može i bilo gdje drugdje odmoriti, opskrbiti se u trgovini ili sjesti na kavu ili piće. Ruta će biti označena i uz pratnju, a biciklisti se, naravno, moraju pridržavati i svih prometnih propisa.

Za ovu utrku može se još reći da spaja nespojivo. Sve željne vožnje na biciklu i naravno uspjeha, a svima je omogućeno da prema vlastitim mogućnostima završe vožnju. Pritom se dobro zabave i upoznaju područja kojima se do sada nisu vozili. Možda ponove vožnju sami ili s prijateljima. Druženje je to uz malu dozu drame, za neke i malo patnje. Ipak, cilj je da sve bude bez presinga i brzine. Najvažnije je izdržati tu dužinu u tempu koji odgovara vozaču. I završiti vožnju, zato se i odabralo da ruta bude duga sto kilometara, a ne više. Naime mnogi biciklisti i spremniji rekreativci mogu proći i puno više kilometara. Čak i uz veliku visinsku razliku. Na ovoj utrci ona je minimalna, oko 120 metara. Gravelman ima i humanitarni karakter, tako da svatko svojim prijeđenim kilometrom donira udruzi Crveni nosovi.

Svatko tko ima bicikl može krenuti u lov na svoju bike stotku. Bit će to odličan uvod u jesensku sezonu. Sprema se i lijepo vrijeme, pa bablje ljeto može također biti dobra pozivnica. Mislim da ovo može proći svatko ako realno napravi omjer vožnje, odmora, ali i uživanja u čarobnoj zagrebačkoj okolici. Nevjerojatno je to kakav krajolik imamo tik do grada. Jezera, vinograde, beskrajna šumska prostranstva te polja koja kao da zrače mirisom žitarica, bilja i plodova. Sve ćete to najbolje upoznati s bicikla. Deset sati vožnje sasvim je dovoljno za to. Ruta je tako osmišljena i da od sredine prema kraju ide kroz prepoznatljiv urbaniji dio okolice Zagreba. A bicikliste pred kraj ohrabruju poznate vizure i područja koja znaju te kojima se inače voze. Više o Gravelmanu doznajte OVDJE.