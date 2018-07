Čarobnjaci na biciklu pedalirali 170 kilometara i uživali u goranskom dvorcu Harryja Pottera

Bloger tportala za početak biciklističkog ljeta odabrao je manifestaciju Gorski kotar bike tour i posjetio slatki Festival malina u Zelenom viru kraj Skrada

Čarobnjaci na biciklu. Mogli bismo i tako nazvati stotinjak cikloturista koji su tri dana pedalirali bespućima Gorskog kotara. To je već tradicionalno srpanjsko trodnevno okupljanje biciklista željnih brdske vožnje, puno šuma i rijeka te adrenalina na dva kotača. Dvorac Stara Sušica kraj Ravne Gore je ujedno start i cilj današnje vožnje. Dojmljiv je i neobičan kao iz filma o Harryju Potteru. Nije ni čudno da u njemu borave najviše djeca, a ovog puta u ovom objektu u vlasništvu Rijeke smjestili su se biciklisti. U netaknutoj stoljetnoj šumi gorske kose dvorac je zaista romantičan i tajnovit. Biciklisti se šale kako se više plaše dvorca nego uspona po nimalo lakim goranskim bike rutama i stazama predatora. Moja Gorski kotar bike avantura počela je drugog dana ture, kada smo krenuli prema Skradu, dolini rijeka Kupe i njene manje pritoke Kupice. Dan prije biciklisti su bili u Vrbovskom i vozili uz rijeku Dobru te posjetili područje mjesta Brod Moravice. Činilo se da je najraznovrsniji baš posjet poznatom Vražjem prolazu i području Skrada. No to je ujedno najteži bike dan. Ima najviše uspona, makadama i malih šumskih putova i prolaza. Prvo je uslijedio lakši dio jer se ruta lagano spušta prema Skradu, a potom i Kupskoj dolini. Svakako je najzanimljivije bilo voziti se uzvodno vrlo hladnom rijekom Kupicom. Puno mostića i singlića, zatim uz potok Curak. Vrlo je atraktivan uz stoljetne borove i stijene dolazak do samog Zelenog vira i tamošnjeg planinarskog doma. I to još baš na Festival malina, koji je tu organizirala Turistička zajednica iz Skrada. Kako nam je rekla direktorica ureda Ivana Briški Đorđević, ugostiteljski objekt u ljetnoj sezoni stalno je otvoren, a moguć je i smještaj. Zeleni vir najatraktivnije je ovdašnje mjesto. Ali i odlična polazna točka za izlete u okolicu. Vrlo je zanimljiv i Skradarski vrh, do kojeg se može i biciklom, a pogledi na Skrad i Gorski kotar i Sloveniju su fascinantni. Tim putem dijelom ćemo se i mi voziti. Plodovi gorja jedan su od aduta Gorskog kotara, pa tako i maline, kojima goranske šume obiluju. Jako ih vole i velike zvijeri, poput medvjeda. No i biciklisti su ljubitelji tog voća i često ga beru i kušaju za vrijeme vožnje jer itekako nadoknađuju brzo izgubljenu energiju. Štrudla od malina bila je odlična, a ponuđena je i torta od malina i puno vrsta kolača lokalnih proizvođača.

Nakon razgledavanja Zelenog vira slijedio je težak uspon od četiri kilometra do Skrada. No svi su ga 'smazali' kao i štrudlu. Pa i Natalija i živahna ekipa iz Kutine, Anita i Ivica. Asfaltni i uzak šumoviti put bio je tek uvertira u ono pravo. Uslijedio je makadamsko osvajanje Javorove kose. Ne tako strmo, ali novih osam brdskih kilometara je bilo pred nama. Nakon finih šumskih cestica kao iz bajke uslijedilo je i malo off road vožnje. Kiše su bome dobro isprale put i ostavile puno rupa. To je baš bio pravi doživljaj za kraj i odličan bike osjećaj. Svi su bili ponosni na sebe i promicanje svojih granica. Nakon obilaska Javorove kose i okrepe uslijedilo je spust te još malo penjanja dok nismo ugledali mistični dvorac. Ovog puta svatko mu se razveselio, pa i oni koji ga se inače plaše. I dok smo se osvježavali u prelijepoj i rijetko toploj goranskoj noći, Bojan Šenkinc, organizator ture, pratio je vremensku prognozu za naredni dan. A mi prepričavali doživljaje i analizirali dosadašnje vožnje. Tko je vidio ljepšeg leptira ili napravio bolju fotku. Danas skoro pedeset kilometara po Gorskom kotaru. Dan prije isto toliko. Za tri dana brdske vožnje sveukupno oko 170 prijeđenih kilometara, a zadnji dan uslijedio je obilazak područja Fužina.