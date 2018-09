Bloger tportala provozao se mirisnim Hvarom. Nema sumnje, otok je stvoren za uživanje

Bloger tportala pedalirao je Starogradskim poljem na Hvaru. Ruta od Jelse preko Vrboske do Starog Grada na Hvaru prolazi kroz polja lavande i vinograde. Krajolik je prepun arheoloških vrijednosti, poput kamena i međa iz grčkog doba. Tlo je crveno, a to je ujedno najplodnija ravnica na našim otocima

Ova relativno kratka bike ruta po otoku Hvaru duga je 22 kilometra. No rijetko gdje na tako malom prostoru toliko je raznolikosti. O moru i uvalama gdje su se smjestili gradići Jelsa i Vrboska da ne pričamo.

Rujansko ljeto kao stvoreno je za aktivni odmor. Šumovita i razvedena obala s raznovrsnim raslinjem daje posebnu čar mirisnoj vožnji od Jelse do Vrboske. U sezoni je promet slab, a u mjesecima koji slijede rijetko koga ćete i sresti. Obalna cesta duga je oko pet kilometara i stalno otvara nove vidike prema otočićima uz Hvar. Koriste je samo lokalni stanovnici i pokoji turisti koji su smješteni u kućama uz cestu. Cijela je u hladu, tako da je super za start i ugodu bicikliranja. Inače, ova vožnja po otoku je lagana jer prolazi stalno uz more, a potom ide dalje poljem do Starog Grada.

Ruta je kružna i povratak u Jelsu je samo malo teži jer se cesta uzdiže prema sjevernim padinama Hvara. Tek toliko da osjetimo čari cikloturizma. Jer za čas će se nanizati sela Vrbanj, Vrisnik, Svirče i Pitve. Ravnica je duga oko šest, a široka oko dva kilometra. Po njoj bike ruta ide gotovo po sredini polja, najprije je podloga asfalt, a zatim veći puta makadam. I laik će primijetiti da ovdje sve izgleda pravilno, kao nacrtano. Tako je od antičkog doba, kada su kolonisti s grčkog otoka Pharosa stigli ovdje i podijelili te parcelirali zemlju koja je takva ostala sve do danas. Polje je upisano na Unescovu listu svjetske baštine i zaštićeni je krajolik. Tu je i jedini površinski izvor vode. Lokva Dračevica i danas dobro služi i nikad ne presušuje. Čim se zastane bar na nekom od raskršća ili zidića, može se zamijetiti neki od starih kamena međaša.