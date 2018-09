Znate li razliku između dnevne i noćne kreme, seruma, boostera i esencija?

Mnogi jedva znaju razliku između dnevne i noćne kreme, a kamoli tek zašto je važno redovito koristiti i neke druge preparativne proizvode koji hrane i hidratiziraju kožu lica. Najčešće nam govore kako su ti proizvodi dobri za našu kožu, ali ne i što oni zapravo čine za nju. Pomno bilježite, jer istražili smo razliku između dnevne i noćne kreme, seruma, boostera i esencija te koliko je uistinu važno koristiti ove preparate

'Mnoge funkcije kože ponašaju se u skladu s cirkadijalnim ritmom, što bi značilo da prolaze kroz specifične promjene tijekom 24 sata. Proliferacija stanica kože varira u rasponima, različitim i do 30 puta tijekom 24 sata, s maksimalnom brzinom eksfolijacije oko ponoći, a najmanjom u podne. U praksi bi to značilo da je eksfolijativne tretmane (uklanjanje mrtvih stanica kože) najbolje raditi tijekom noći, s obzirom na to da će tada biti osiguran maksimalan učinak. Cirkadijalni kronobiološki ritmovi pridonose dnevno-noćnim razlikama u blistavosti, teksturi, tonusu i cjelokupnom izgledu kože. Tijekom noći nema potrebe koristiti kremu s UVA/UVB zaštitom, koju ima dnevna krema, a zasigurno nećete tijekom dana koristiti kremu s eksfolirajućim sastojcima jer se nikako ne smije nanositi tijekom izlaganja suncu', tvrdi farmaceutkinja.

Serum

Mnogi zanemaruju važnost korištenja seruma ili uopće ne znaju razliku između seruma i kreme. Čak i neki koji posjeduju serum koriste ga zato što im je netko rekao da je 'dobar' za lice ili da će im kožu učiniti 'ljepšom'. No to, naravno, nije pravilno objašnjenje. Serum je, tvrdi Galić, kao 'kozmetički lijek'. Ima puno više koncentracije aktivnih sastojaka, vrlo često kapsuliranih i s postupnim otpuštanjem, te ga je poželjno uvijek prvog koristiti, a nakon nekoliko minuta nanijeti kremu. Sinergija ova dva proizvoda predstavlja moćnu kombinaciju koja hrani i hidratizira kožu.