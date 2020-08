Znate li koje su ključne greške u njezi kose kojih se morate riješiti

Dugotrajan boravak u zatvorenim prostorima zbog globalne pandemije utjecao je i na beauty navike mnogih, ali i na stanje kože i kose

Niste sigurni jesu li vaši kratki pramenovi ispucali vrhovi ili pak nova kosa? 'Gubitak elastičnosti u kosi dovodi do pucanja. Zdrava kosa moći će se brzo vratiti u prvobitni položaj. Kad mokru kosu povučete i ona odskoči, zdrava je', kaže Paul Edmonds , slavni frizer koji je uređivao zvijezde i na dodjeli nagrada BAFTA.

Dakako, uređaji za kovrčanje ili ravnanje kose pomažu nam da postignemo savršene uvojke ili blistavo glatku kosu, no loše utječu na vlasi. 'Visoke temperature uzrokuju degeneriranje vlasi i utječu na smanjenje keratina, vlaknastog proteina koji daje snagu i elastičnost strukturi vlasi izvana i iznutra. Sve to utječe na slabljenje vlasi i kosa na kraju počinje pucati', objašnjava Edmonds. Obzirom kako je zbog globalne pandemije socijalna interakcija smanjena, sad je idealno vrijeme da 'odmorite' kosu od peglanja ili izrade valova, a ako se u budućnosti budete odlučili za kupnju uređaja za uređenje kose, pripazite da imaju visoki stupanj zaštite.

Korištenje elastičnih gumica za kosu

Ako ste i vi ovih proteklih tjedana bili u tzv. home officeu, vjerojatno ste kosu nosili podignutu u razbarušenu punđu ili rep na vrhu glavu. No loša je vijest kako ova praktična frizura uzrokuje pucanje vlasi i oštećivanje vrhova.

'Elastične gumice na suhoj kosi mogu uzrokovati velike probleme stoga ih svakako izbjegavajte. Dobar je savjet nabaviti varijante koje ne štete kosi poput npr. ultra popularnih scrunchieja presvučenih svilom', objašnjava Edmonds.

Umjesto čvrstih gumica odlučite se za nježnije varijante pa kosu svežite u niski rep i pričvrstite ukosnicama i ukrasnom satenskom trakom.

Stalno se igrate s kosom

Ne možete se smiriti i kad ste nervozni imate običaj igrati se s kosom, uvrtati pramen ili nesvjesno grickati vlasi? Ovo je vrlo loša navika koju trebate izbjegavati. Uvrtanje kose može se isprva činiti kao vrlo bezopasna navika, no dugoročno može naštetiti izgledu kosu. Pažljivo i sa sušenjem kose ručnikom - nikad nemojte grubo trljati kosu, već ručnikom samo upijajte višak vlage.

Četkanje mokre kose

OK, jasno nam je kako je četkanje kose vrlo bitno kako biste je nakon pranje razdvojili. Međutim, samo četkanje kose ne uzrokuje pucanje vlasi, već način na koji to činite. 'Prečesto i intenzivno četkanje kada je kosa vlažna može uzrokovati ispucale vrhove. Osobito ako krenete grubo s vrha', upozorava Edmonds. Preporučuje obrnut smjer: radije krenite četkom od krajeva kose i postepeno idite prema gore. Osim toga, bitan je i odabir četke pa radije investirajte u kvalitetniji proizvod koji odgovara vašem tipu kose - to je ulaganje koje će vam se višestruko vratiti.