Znakovi koji govore da je vaša beba spremna za jednu od većih promjena

Svi ćemo se vjerojatno složiti da, uz prve korake i prve riječi, prvi samostalni odlazak na kahlicu roditelji slave kao velik korak u odrastanju svoje bebe. Činjenica je da život nakon tog velikog koraka svima postaje mnogo lakši

Srećom, postoje jasni znakovi koji upućuju na to da je vaša beba spremna na jednu od većih promjena. Na vama je jedino da obratite pažnju na nekoliko važnih znakova koji će i vama i njoj olakšati posao.

I tu dolazimo do prve dvojbe - mnogi se roditelji pitaju kako prepoznati onaj pravi trenutak u kojem će krenuti privikavati svoju bebu na kahlicu . Imajte pritom na umu to da su djeca različita i da će nekima trebati dulje od drugih.

Sad slijedi onaj zahtjevniji dio jer se tiče samostalnosti vaše bebe. Dijete bi samo trebalo pokazati interes i strpljenje da neko vrijeme provede sjedeći na kahlici. Kad ste jednom dogurali do ovog koraka, skoro ste pred ciljem. Sve što vam još preostaje jest da svoje dijete naučite da mora pravovremeno skinuti svu potrebnu odjeću.

Ako vas ipak zanimaju brojke, većina se stručnjaka slaže da bi bebe dobar dio ovih znakova trebale pokazivati negdje u dobi između 18 i 24 mjeseca. Upozoravaju da je moguće da neka djeca do te faze dođu tek kasnije. To nije razlog za brigu. Dok do svoje četvrte godine počnu samostalno obavljati nuždu, sve bi trebalo biti u najboljem redu.

Statistički je dokazano da dječaci najčešće malo kasne za djevojčicama u tom pogledu. Vjerojatno će im, u odnosu na djevojčice, trebati i nešto dulje da se priviknu na kahlicu.

Za slučaj da se tijekom vremena prilagodbe ipak dogodi neka 'nezgoda', nemojte se prijevremeno rješavati svega onoga što je vašoj bebi trebalo tijekom prve godine života. Zadržite svoje vlažne maramice, pelene, higijenska sredstva po izboru, podlogu za prematanje i kadicu za kupanje dok ne budete sto posto sigurni da vam više neće trebati.