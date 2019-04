Zlikovka hit serije otkrila tajnu svoje savršene kože

Iako je apsolutno odlična u ulozi Villanelle u seriji 'Killing Eve' ('Ubijanje Eve'), Jode Comer kaže kako joj vlastita majka nije vjerovala da će imati glumačku karijeru

Jodie Comer u seriji bez problema govori različitim naglascima, a kaže kako je oduvijek imala dobar sluh za takve stvari, te da je kao djevojčica stalno nekoga imitirala. Štoviše, do te je mjere bila ekstrovertna da je često bila i pomalo naporna.

'Početna točka za Villanelle bila mi je ideja kako je i ona sam neka vrsta glumice – kako se priprema za svoje zadatke, koliko je ozbiljna u vezi svog posla i ponosna na svoj rad, kao i na to kad uspješno iskoristi svoje krinke i svoj šarm na ljude oko sebe', kaže Jodie Comer, te dodaje kako je lik Villanelle također i modno osviještena.

'Sposobna je upitati svoju žrtvu gdje je pronašla određeni komad odjeće prije nego je ubije', nasmijala se Jodie Comer.

Često pitanje koje Jodie Comer dobiva je kako održava svoj porculanski ten.

'Svaki dan, bez obzira pada li kiša ili snijeg, stavljam zaštitu od Sunca na lice. Pokušavam uvjeriti sve oko sebe koliko je to važno, no uglavnom me nitko ne sluša. Pitaju se što će im zaštitni faktor 50 dok vani sijevaju munje. A ja im kažem da im Sunce svejedno radi štetu', objasnila je Jodie Comer.

Druga sezona serije 'Killing Eve' u SAD počela je s emitiranjem u nedjelju, 7. travnja, 2019.