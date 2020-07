Živjeti zdravo: Kako spriječiti druženje sa 'Zaraznom šestorkom'?

U tijeku je ljetna javnozdravstvena kampanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 'Nema maženja bez paženja', na temu zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja u sklopu provedbe projekta Živjeti zdravo

Spolno prenosive infekcije (SPI) se teže 'zarade' od brojnih drugih infekcija jer zahtijevaju iznimno blizak i intiman kontakt za prijenos. Zbog čega su onda SPI toliko učestale? Odgovor je vjerojatno zato što ljudi često ne znaju kako ih prepoznati, liječiti, spriječiti njihov prijenos ili kako ih potpuno izbjeći, a kada to znaju, često to znanje ne primjenjuju dosljedno. Uobičajeno opravdanje za zanemarivanje rizika je 'Meni se to ne može dogoditi…', ali se ipak dogodi.

Jesu li SPI zaista toliko važne i opasne?

Osim što se infekcija može prenijeti na partnera, ako se pravodobno i pravilno ne liječi, može imati ozbiljne posljedice kao što su: oštećenja drugih organa, neplodnost, spontani pobačaj, rak i smrt.

Kada pričamo o SPI, uglavnom se stavlja naglasak na HIV, kao jednu od najopasnijih, dok se ostale, puno učestalije SPI, često zaboravljaju ili ignoriraju.

Upravo iz tih razloga, posebno u ovo ljetno vrijeme, potrebno je podsjetiti se i na Zaraznu šestorku, koja uključuje neke od najučestalijih SPI. Njih dijelimo na bakterijske SPI (mikoplazma, ureaplazma, klamidija i gonoreja) i virusne SPI (HPV i genitalni herpes).

Iako većina SPI može biti bez simptoma, nekada ipak postoje 'znakovi za uzbunu.' Kod bakterijskih SPI to su najčešće svrbež u području spolovila, peckanje pri mokrenju, iscjedak te krvarenje iz rodnice izvan mjesečnice. Što se tiče virusnih SPI, HPV može uzrokovati spolne bradavice (kondilome) ili promjene na stanicama vrata maternice, dok genitalni herpes uzrokuje crvenilo, peckanje, svrbež i izbijanje mjehurića.