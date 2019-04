Želite sačuvati živce? Ovih šest tipova kolega na poslu najbolje je držati podalje od sebe

Dakako, nažalost ne možemo sami baš utjecati na sastav radnog kolektiva no postoje tipovi kolega koji nam mogu iz dana u dan zagorčavati život pa je najbolje da ih se klonimo

Psiholozi su složni kako je ponekad doista teško sačuvati živce ukoliko radimo u nezdravom okruženju, a obzirom kako na poslu provodimo osam sati (velika većina i više od toga), zdrava radna atmosfera je od ključne važnosti.

Za razliku od prijatelja, kolege baš i ne možemo birati. No, iako su prijateljstva na poslu česta, podjednako su česti i slučajevi u kojima vam pojedini kolege doista idu na živce.

'Često ne biramo grupu s kojom ćemo raditi, nego se to napravi mimo naše volje. Naravno da je atmosfera u grupi važna za uspjeh pojedinačnog posla i nekih eventualnih zajedničkih aktivnosti. No nisu svi ljudi dobronamjerni. Neki pokušavaju dobiti iz razlike koju sami prave. Ta se razlika postiže jednostavno - ogovaranjem kolega, omalovažavanjem kolega, davanjem do znanja da smo mi bolji samim time što su oni loši. Razlika je očita - moja grupa je hrpa neradnika, nesposobnih ljudi, nezanimljivih... zaključite sami: meni je teško jer sam bolja od svih njih. Oni mi zavide. Ometaju me', objasnila je nedavno naša ugledna psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić za tportal.

Dakako, dobri odnosi s kolegama čina radni život puno boljim - lijepo je kad vam kolega/ica preko puta vas ponudi vestu kad vam je hladno zbog klime ili vas ponudi čokoladom dok vam svima 'gori pod nogama' zbog nekog projekta.