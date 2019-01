Zbog metode pospremanja koja je zaludila svijet trgovci trljaju ruke: Svi žele uredan i sretan dom

Japanka Marie Kondo, autorica KonMari metode pospremanja koja je zaludila svijet, nakon što se emisija pojavila na Netflixu, rekordnom brzinom zaludila je svijet, uživa u slavi. O njoj pišu najutjecajniji svjetski mediji poput New York Timesa i Wall Street Journala, a potražnja za različitim kutijama i policama za pospremanje samo u britanskom lancu John Lewis porasla je za skoro 50 posto

Budući da su moderni stanovi sve manji pametna rješenja za odlaganje sve su poželjnija, a to je upravo ono to promovira slavan Japanka.

Razliku čine i male stvari koje napravite. 'Odmotajte sve čarape i ponovo ih složite, odbacite stare, poderane ili one koje vam zaista ništa ne znače i ne mislite ih obući. Ostavite samo one koje vas čine sretnima i pospremite ih, a ostalih se riješite', kaže Kondo.

'Ono što moju metodu čini zanimljivom je to što zapravo želiš zaštiti ono što zaista cijeniš, a to postaje jasno tijekom samog procesa pospremanja', mišljenja je Kondo.

Iako je od 2011. Kad je objavila knjigu The Life-Changing Magic of Tidying Up, prodala osam milijuna primjeraka, popularnost koju joj je donijela emisija na Netflixu i to samo u nekoliko dana inju je šokirala.

'Naravno da sam se nadala i priželjkivala da što više ljudi vidi moju emisiju, ali ovo je iznad svih očekivanja. Predivno je kad vidim po društvenim mrežama da su ljudi prihvatili metodu i krenuli u akciju pospremanja nakon što su odgledali emisiju. To me najviše veseli', kaže simpatična Japanka.