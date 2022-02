Zašto su luksuzni i skupocjeni satovi razgrabljeni s polica i tko su njihovi kupci

Vrhunski satovi poput Rolexa, Patek Philippea i Audemars Pigueta novi su predmet žudnje te su doslovce razgrabljeni s polica, ostavljajući jeftinije primjerke potpuno u sjeni. Što se krije iza sve veće potražnje za luksuznim satovima i tko su njihovi kupci?

Richemont, koji u svom portfelju ima Piaget, Cartier i Jaeger-LeCoultre, zabilježio je porast od 20 posto u sektoru satova u posljednjem tromjesečju, u usporedbi s 2019. godinom. 'Potražnja za Rolexom trenutno je tri do četiri puta veća nego 2019.', napisao je Flavio Cereda, analitičar iz Jefferiesa, u svojim istraživačkim bilješkama ovog mjeseca. 'Nema dostupnih Rolexa za prodaju. Nema satova od New Yorka do Miamija - none, nada, niente', dodaje Cereda.