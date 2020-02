Zašto je kvaliteta zraka važna za vaše apartmane

Kako gosti zamišljaju svoj idealni odmor? Kad zatvore oči, nađu se na svom mjestu iz snova: dugačkoj pješčanoj plaži, samotnom zaljevu ili gorskom proplanku. I bez obzira na mjesto, jedan im je osjećaj zajednički. Opuštanje. Duboki, polagani udisaji čistog, svježeg zraka

Premda kao vlasnik smještaja ne možete kontrolirati gdje će se gost zaputiti i u kakvom će se okruženju naći tijekom dana, ono što mu možete osigurati jest da se probudi i da zaspi u čistom, prozračnom prostoru.

Gosti na odmoru žele čisto, prirodno i ugodno

Dobro odmoren gost je opušteniji, vedriji i zadovoljniji. Čist i kvalitetan zrak u tome ima veliku ulogu! Posebno je to važno ako se radi o osobama s osjetljivim dišnim sustavom, poput djece i starijih osoba, kao i osoba s astmom ili alergijama.

Čak i kod potpuno zdravih osoba, loša kvaliteta zraka u interijeru može potaknuti glavobolje, probleme sa sluznicom, koncentracijom i suhoću očiju. A ako se radi o osobama koje povremeno ili redovito pate od poteškoća povezanih s dišnim sustavom, unutarnji prostori s lošijom kvalitetom zraka mogu im potpuno upropastiti odmor. Zato je važno redovito provjeravati kvalitetu zraka u interijeru te, prema potrebi, poduzeti odgovarajuće mjere kako bi on bio što kvalitetniji te time poboljšao iskustvo gosta u trenutku kad uživa u dragocjenim trenucima godišnjeg odmora. Jednostavnu procjenu kvalitete zraka u vašem prostoru kroz kviz možete napraviti ovdje.

Što može utjecati na lošu kvalitetu zraka u unutarnjem prostoru?

Znači li loša kvaliteta zraka da je on onečišćen? Ne nužno! Naime, kvaliteta zraka je nešto širi pojam od same čistoće zraka. Odnosi se na sve one parametre zraka koji ga čine pogodnim za udisanje.

Ako je kvaliteta zraka loša, ona se ipak može poboljšati. Izvori loše kvalitete zraka u unutarnjim prostorima su najčešće sljedeći:

sredstva za čišćenje koja primjenjujete nakon smjena gostiju;

višak vlage;

centralno grijanje ili hlađenje;

novougrađeni podovi, namještaj i drugi materijali koji mogu otpuštati hlapive tvari;

pušenje (gosti mogu pušiti kriomice i ostaviti neugodan miris za one koji dolaze nakon njih);

peći, pećnice, kamini i slični uređaji koji proizvode CO2, a mogu proizvoditi i izuzetno toksični ugljični monoksid ako se ispravno ne održavaju;

vanjski izvori (radon, pesticidi, vanjsko zagađenje, razne lebdeće čestice);

loša ventilacija;

kućni ljubimci;

štetočine;

nakupljanje mirisa kod duljeg nekorištenja prostora (npr. izvan sezone).

Svi ovi izvori mogu više ili manje utjecati na kvalitetu zraka i teško je znati koliki je stvarni razmjer problema bez mjerenja putem specijaliziranog uređaja. Srećom, u Energetskim rješenjima nudimo mjerenja kvalitete zraka u interijerima putem kojeg možete znati točnu situaciju, kao i najbolji i najpovoljniji način uklanjanja problema, ako ih ima.