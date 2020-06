Zagrebački govor iz dana u dan se gubi i sve se manje čuje kaj, a oni su svoju ljubav prema rodnom gradu pretočili u – Zagreb facts, skroman studentski projekt koji je postao hit na društvenim mrežama

Matea i Matija Mitak od ožujka 2013. godine vode najzagrebačkiju stranicu na društvenim mrežama, a obožavaju je i oni koji nisu iz Zagreba. Na njoj se može naučiti ili pak prisjetiti kak se nekad pripovedalo u Zagrebu, vratiti se u prošlost starim zagrebačkim fotografijama, a i doznati što sve grad pruža. Osim toga, simpatični sestrična i bratić osmislili su kreativne suvenire za strane i domaće turiste

Stari purgerski polako izumire, nestaje špreha sa zagrebačkih ulica, a izrazi kao što su ašnbeher, briftreger, canšteher, gertašlin, šrajbtiš, verkcajg i mnogi drugi sve se rjeđe mogu čuti u današnjem govoru. No sestrična i bratić Matea i Matija Mitak zaslužni su za to da se ne zaborave. Od 2013. aktivirali su se i pokrenuli stranicu Zagreb Facts (na početku je s njima bila i Tea, no preselila se u Njemačku), a danas ih na Facebooku, Instagramu, Twitteru i Pinterestu prati više od stotinu tisuća pratitelja. Počeli su kao skroman studentski jednosemestralni predmet na faksu, a danas su iza njih majice, hudice (dukse, tj. majice s kapuljačom), tunike, maskice za pametne telefone, ruksaci, šalice s purgerskim riječima i izjave koje se diče ljubavlju prema Zagrebu.

'Zatvoril bum oči i vrnul bum se u ožujak 2013., na Fakultet političkih znanosti u Zagrebu. Na kolegiju koji se tad zvao Odnosi s javnošću i novi mediji imali smo zadatak napraviti jednosemestralni projekt na društvenim mrežama koje su tad već fakat uzele maha. Morao je imati temu, sadržaj i ciljanu skupinu kojoj ćemo to u kratkom periodu predstaviti i koji će se početi konzumirati. Projekt je naravno trebao biti održiv i realan. Mozgali smo mozgali i tak se rodil Zagreb facts. Tea, Matea i ja, početnička škvadra koja je delala na Zagreb factsu, zasukali smo rukave i počeli razvijati na papiru, na kavama i putem poruka detaljčeke vezane za projekt. Kad smo ga razvili, izradili smo početni sadržaj - pretežito tekstove i fotografije, infografike i te svima drage purgerske riječi. Kaj se ciljane skupine ljudi tiče, tu smo rekli da buju nam najbolja skupina ljudi koji istinski vole Zagreb, koji su stanovnici glavnog hrvatskog grada i oni koji su zainteresirani jednostavno naučiti nešto novo o metropoli', kaže nam Matija Mitak. Primarno im je ciljana skupina bila 30+ na području Zagreba i okolice. Danas po statistikama vide da su u tome i uspjeli. 'Imali smo taktike kak da dojdemo do njih i kak da im se predstavimo. Uostalom, tad su nam još algoritmi išli u korist (smijeh). I krenuli smo. Javljali smo se svima da nas prate. Bilo nam je fascinantno to da su ljudi od prvog dana u potpunosti ozbiljno shvatili projekt i da je to prava stvar. Rekli su da tako nešto treba održati, da je ideja izvrsna i da će vjerno pratiti naše objave. Nisu nam lagali jer ti isti ljudi koji su nam 2013. dali ogroman vjetar u leđa i dandanas prate Zagreb facts. Od srca im fala! Zakaj? Zato kaj ih imamo rad!' kaže.

Kako je to bio zadatak za predmet Novi mediji na FPZG-u, zanimalo nas je jesu li se nadali takvom uspjehu stranice. 'Nadali smo se uspjehu Zagreb factsa jer je fakat imal potencijala uspjeti. I profesor i asistentica, ali i kolege su nam govorili da ne smijemo odustati od toga i da se tu mogu napraviti čuda. Nakon kaj smo u nekoliko dana prešli prvih tisuću lajkova na Facebooku, i to isključivo besplatno, znali smo da smo se zalaufali i da ovo ide u smjeru kojem se nadamo. Ko bi rekel, nakon više od sedam godina, Zagreb facts - mali projekt koji se diči zavičajem u kojem živimo - prepoznat je i izvan Hrvatske. U raznim zemljama svijeta ljudi prate zanimljivosti i priče iz glavnog hrvatskog grada', ističe Matija.

Pitamo ih koliko je vremena i novca trebalo da ulože u njega i koliko se dnevno bave njime. 'Zagreb facts je postavljen na noge u nekoliko dana, a njegovo je otvaranje i predstavljanje bilo u potpunosti besplatno. Nismo imali mjesece i tjedne jer je ljetni semestar završavao početkom lipnja, već je tad bila sredina ožujka. Morali smo brže-bolje osmisliti ga i jednostavno krenuti. Znate kak se veli... ne postoji savršen trenutak. Istina. Kaj se tiče bavljenja projektom, to je svakodnevni posel. Nema prestanka. Od 2013. nije prošao jedan dan u našim životima da nismo odvojili barem 15 minuta da pogledamo je li sve okej, odgovorimo na upit u inboksu, na e-poštu ili na komentarček i na Instaču polajkamo fotkice koje su označili dragi i vjerni faktovci, kak od milja zovemo naše fanove. Zagreb facts je postal dio nas. Dio naših života. I nije mi žal', napominje Matija.

Matea kaže da imaju tu sreću i ponose se time što su podrijetlom iz Zagreba. 'Iako vučemo korijene sa sjevera grada i podnožje Medvednice naš je dom, naši su preci svojim rukama i koracima ispisivali povijest našeg grada', govori nam. Matija otkriva kako su oboje iz Šestina: 'Naše su bake, dede, mame, tate isto domaći, isto su se tu rodili, zrasli. Imamo tu povezanost s ovim zavičajem, kaj se i vidi u objavama koje krase Zagreb facts. Odmalena smo učeni voljeti i ponositi se zavičajem iz kojeg dolazimo te govorom, tradicijom i običajima koje nosi taj zavičaj. Jako smo ponosni Šestinčani i Zagrepčanci (neko veli Zagrepčani, al to mi je nekak preknjiževno, kaj ne?). Morti ne tancamo u folklornom društvu, al zato smo svoju ljubav prema Zagrebu i našem zavičaju pretočili u – Zagreb facts! I tak nam je drago da smo iz kvarta koji ima fakat posebnu povezanost sa Zagrebom. Em zbog pralja, em zbog kišobrana, em zbog nošnje, em zbog slatkih črlenih črešnji z naših strmih trnaca. Ma divota!' Zagrebački govor iz dana u dan se gubi i sve se manje čuje kaj, a oni se trude očuvati tradiciju, ističu.

'Zagreb facts ima 'Sat purgerskog', rubriku u kojoj objavljujemo riječi i fraze karakteristične za govor zagrebačkog područja, podsjećajući tak faktovce na bogatstvo našeg purgerskog rječnika. 'Sat purgerskog' tiskali smo i na našoj liniji majica i hudica s natpisom, a riječi se mogu naći i na šalicama te vrećama/ruksacima', objašnjava nam Matea. Nadovezuje se Matija. 'Istina, al ak se malo bolje koncentrirate, u tramvaju, autobusu, posebice na placu, čuli bute i dalje tak slatki, kak ja volim reći, originalni kaj. Ima ga, samo kaj ne dolazi tolko do izražaja. To je situacija koja se osjeti u svakom velegradu. U njega stižu razne kulture, govori, jezici, tradicije, pa se izvorni jezik malo izgubi među svima, no i dalje je tu. Samo manje nego prije. To je ziherica! (smijeh) Trudimo se kolko možemo objavljivati stare riječi, koristiti ih u opisima objava. Društvene su mreže pune anglizama, stranih riječi... pa smo se i mi hitili u predstavljanje i popularizaciju naših slatkih riječi. I odlično su prihvaćene. Stavljaju osmijeh na lica našim dragim faktovcima, ali i svima onima kojima se tu i tam izbace na feedu (koja krasna domaća riječ). Matea i ja se često spominamo po domaći. Čak se znamo tak i dopisivati. To je dio nas, to smo mi i ne sramimo se', poručio je.

Otkrili su nam koji su im glavni izvori u plasiranju činjenica i koliko im pomažu oni koji ih prate. 'Glavni izvori su povijesne knjige o Zagrebu - 'Pozdrav iz Zagreba', 'Stari Zagreb od vugla do vugla', '107 zagrebačkih priča', 'Od Zagreba su ljepše samo Zagrepčanke'. Naši faktovci rado pomažu i često se javljaju s informacijama, pričama, starim fotografijama i sličnim, pohvalila se Matea. Dodaje da u slučaju nedoumice ili ako žele biti potpuno sigurni, pošalju upite nekim državnim institucijama. Dogodilo im se i da su dobili ponudu da prodaju profil. Što bi se moralo dogoditi da to napravite, zanima nas. 'Odbili smo. Zagreb facts nije za prodaju, ali otvoreni smo za suradnje, promocije, oglašavanja i razne vrste suradnji s kompanijama i brendovima koji idu uz Zagreb facts', objasnio nam je Matija.

Matei je u Zagrebu najdraža šetnja starim ulicama Gornjeg grada i Nove Vesi u ljetni suton, uz cvrkut ptica i miris dinstanja iz suterenskih stanova. Matija priznaje da mu je najdraži pogled koji puca s Gornjeg grada u kasnu ljetnu večer, kad grad već spava, a ulice se isprazne. 'Tu i tam je koji kasno kasnioc. (smijeh) Sve se smiri. Smatram da tad mogu osjetiti da je grad živ. Da diše. U ruci imam osvježavajuću pijaču, ne gledam na sat. Samo gledam grad. Možda da je pokraj mene draga osoba koja uživa sa mnom. I nastavimo se šetati gornjogradskim ulicama koje osvjetljavaju te, meni i dandanas, famozne starinske plinske lanterne. Volim Zagreb i on mene ima rad. Sve mi je pružio. Omogućio. To je moj grad. Ponosan sam kaj sam iz Zagreba. Tak imam ga rad!' kazao je.

Ispričali su nam koji su im najdraži starozagrebački izrazi. 'Najdraži starozagrebački izraz svakako mi je zbigecana. Ovaj pridjev znači sređena, a često ga koristim kao kompliment u ženskom i muškom rodu', navodi Matea, a Matiji je najdraža riječ miščafl. Uz to ima još dragih riječi, poput landrati, šlajdrati, apetitlih, čuča, durhcug, saugati, apštosati... Ima li još pravih Purgera ili su nestali? 'Iako im broj sve više pada, ima ih i dalje. Većinom su to stariji građani koji su generacijama u Zagrebu', smatra Matea. Matija tvrdi da su neki od njih veliki ljubitelji Zagreb factsa. 'Nažalost, ne znamo ih sve poimence, ali postoje. Oni koji govore zagrebački, vole Zagreb, žive Zagreb i oni koji su generacijski već desetljećima ili stoljećima vezani za Zagreb', otkriva.

Njihove majice i maskice s purgerskim izrazima pravi su hit te često putuju u inozemstvo. 'Svaka nam je prodaja veliki vjetar u leđa kako bismo mogli razvijati nove ideje i proizvode. Imamo već i neke vjerne kupce. Kaj je najbolje, fakat smo sretni i zadovoljni. Posebice kad nam, primjerice, stigne narudžba iz Australije. Naši se proizvodi često kupuju za ročkase pa nam se javljaju kupci ili slavljenici s oduševljenjem jer nisu očekivali tak nekaj. Najveće veselje nam je kad vidimo na ulici nekoga s natpisom Zagreb facts. Primjerice, nedavno sam vidio čovjeka u kafiću koji sjedi sa škvadrom i ima našu crnu duksu s natpisom NEMREM. Žurio sam se. Misli su mi bile na stotine strana. Bio sam nekako zabrinut, razdražljiv i umoran taj dan. Vidim čovjeka iz daljine s našom duksom i odmah mi je taj pogled stavio osmijeh na lice. Velika je čast kad ti netko da svoje povjerenje, da te podržava nošenjem proizvoda i na kraju svega da mu se sviđa ideja', sretan je Matija. Razmišljali su i o pokretanju prave web stranice. 'Se razme! Nemremo tu stat! Zagreb facts se mora razvijati. Imamo ideja. Već se neko vrijeme sve stavlja na papir. Ostaju tehničke stvari. Sredili bumo ih. Vjerujemo da će internetska stranica sa zanimljivostima i pričama iz glavnog grada biti novo internetsko odredište koje će svakom posjetitelju staviti osmijeh na lice. Sa sobom će nakon čitanja i uživanja u sadržaju ponijeti mnoštvo pozitivnih osjećaja koji će ga rado vraćati na naš web kako bi ponovno doznao po čemu je naš Zagreb grad tak poseban i drag. To je 1/1', izjavljuje Matija.

Razgovorljivi i zanimljivi Mitakovi puni su planova. 'Plan je prije svega održavati Zagreb facts koliko uspijemo uz svakodnevne obveze jer nam je ovo, kako volimo reći, profesionalni hobi. Vjerujemo da bumo u narednom periodu našim dragim faktovcima predstavili i opširniji zagrebački sadržaj i štiklece u kojima buju uživali. Imamo u planu jednog dana raditi i razne događaje i sudjelovati u predstavljanju grada na više razina, a naravno i razne suradnje s malim i velikim zaljubljenicima u Zagreb. Grad zaslužuje digitalno internetsko odredište, ali i više od toga, koje se diči njegovim toliko jednostavnim, a opet posebnim i zavodljivim štihom. Zagreb je grad koji svakog ima rad. Dužni smo mu. I zato je tu Zagreb facts', priznaje Matija.