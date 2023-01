Zaboravite na oversized krojeve: Ovakvim modelom kaputa ne možete nikad pogriješiti jer pristaje svima

Iako su oversized modeli unazad nekoliko sezona bili apsolutni must have i obožavaju ih mnoge zaljubljenice u modu, klasičan kroj poput balonera, koji nije ni preširok ni preuzak, nikad nije out

Jedan od odjevnih komada koji najviše dolaze do izražaja u jesensko-zimskim stajlinzima bez sumnje je kaput. On je najvažniji čim temperature padnu, a danas postoji toliko modela na tržištu da je odabir često kompliciran zadatak.

Kaput mora biti dovoljno topao da nam pomogne nositi se s vremenskim nepogodama, ali također moramo uzeti u obzir njegov izgled kako bi odgovarao našem stilu i dao prepoznatljivu notu modnoj kombinaciji koju nosimo. Premda i dalje oversized modeli vladaju modnom scenom, mnoge fashionistice pomalo zaziru od takvih predimenzioniranih krojeva, osobito ako su sitnije građe.

Ako ste i vi među njima, nećete pogriješiti ako svoju garderobu obogatite ove jeseni i zime neprolaznim modelom koji je laskavog kroja, a pristaje damama svake dobi.

Omiljena španjolska influencerica Amelia Bono odlučila se za divan model klasičnog kroja nadahnut trench coatom, odnosno balonerom koji ističe struk te čini figuru vitkijom zahvaljujući remenu.

Riječ je o kreaciji s potpisom Massima Duttija, španjolskog brenda čije kreacije rado nosi i kraljica Letizia, modna ikona koja je uvijek vrlo visoko na ljestvicama najbolje odjevenih dama s europskih kraljevskih dvora.

Kaput je u lijepoj nijansi sivozelene, a ima remen u istom tonu, široke revere, ukrasne epolete na ramenima, manžete s ukrasnim gumbom te dopire do pola lista.