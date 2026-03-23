Ma kakva klasika: Ovako se romantičan stajling razbija teškim 'combat' čizmama

Premijeru predstave Logor/ Golgota, redateljice Nine Rajić Kranjac, prema dramama Miroslava Krleže u zagrebačkom ZKM-u, nije propustila i naša glumica Anđela Ramljak, a njezin look nikako nije mogao proći nezapaženo

Anđela Ramljak na ovom je zvjezdanom događanju pokazala je da su combat čizme odličan modni dodatak koji svakom looku daje šarmantnu, pomalo buntovnu notu.

Neobičan dulji top bez rukava koji podsjeća na prsluk, članica ZKM-ovog ansambla, koju znamo i po ulogama u 'Gori', 'Području bez signala ili 'Zabranjenoj ljubavi', spomenimo neke, upotpunila je odgovarajućom lepršavom suknjomu istom tonu. Strukturiran kroj s V-izrezom i gumbima naglasio je siluetu, a suknja midi duljine u gotovo identičnoj kremastoj nijansi dala je dimenziju elegenacije ovom izdanju.

Poznati na premijeri u ZKM-u Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ines Novković







Neočekivan spoj Stilski twist na koji se glumica odlučila bio je u odabiru obuće. Umjesto očekivanih nude štikli ili elegantnih ravnih cipela koje bi se nametnule kao logičan izbor uz ovako nježnu, gotovo romantičnu kombinaciju, Anđela Ramljak odlučila se za crne robusne combat gležnjače s masivnim potplatima.

