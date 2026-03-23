LOOK ANĐELE RAMLJAK

Ma kakva klasika: Ovako se romantičan stajling razbija teškim 'combat' čizmama

E. K.

23.03.2026 u 22:20

Anđela Ramljak Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ines Novković
Premijeru predstave Logor/ Golgota, redateljice Nine Rajić Kranjac, prema dramama Miroslava Krleže u zagrebačkom ZKM-u, nije propustila i naša glumica Anđela Ramljak, a njezin look nikako nije mogao proći nezapaženo

Anđela Ramljak na ovom je zvjezdanom događanju pokazala je da su combat čizme odličan modni dodatak koji svakom looku daje šarmantnu, pomalo buntovnu notu.

Neobičan dulji top bez rukava koji podsjeća na prsluk, članica ZKM-ovog ansambla, koju znamo i po ulogama u 'Gori', 'Području bez signala ili 'Zabranjenoj ljubavi', spomenimo neke, upotpunila je odgovarajućom lepršavom suknjomu istom tonu.

Strukturiran kroj s V-izrezom i gumbima naglasio je siluetu, a suknja midi duljine u gotovo identičnoj kremastoj nijansi dala je dimenziju elegenacije ovom izdanju.

Poznati na premijeri u ZKM-u Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ines Novković

Neočekivan spoj

Stilski twist na koji se glumica odlučila bio je u odabiru obuće.

Umjesto očekivanih nude štikli ili elegantnih ravnih cipela koje bi se nametnule kao logičan izbor uz ovako nježnu, gotovo romantičnu kombinaciju, Anđela Ramljak odlučila se za crne robusne combat gležnjače s masivnim potplatima.

Upravo ta odluka pretvara cijelu kombinaciju iz elegantne u vrlo upečatljivu, a kontrast između mekoće tkanine odjeće i 'težine' obuće, između romantičnog i robusnog, između kremaste palete i crne boje - sve to stvara vizualnu napetost koja je upravo bit suvremene mode.

Zlatne naušnice nepravilnog oblika jedini su nakit u ovoj modnoj priči. Crveni ruž funkcionira kao jedina točka intenzivne boje u inače neutralnoj paleti - klasičan trik koji uvijek djeluje, dok je stajling upotpunila elegantnom frizurom, ženstvenom frizurom.

STRUČNI SAVJETI

KREMASTO I SOČNO

TOTALNI HIT

