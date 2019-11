Za razliku od većine političarki, ministrica Marija Vučković na modu gleda kao na igru

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković unijela je dašak elegancije i trendovskog izgleda na današnju 15. sjednicu Sabora. Za razliku od brojnih političarki koje smo imali prilike gledati u saborskim klupama, HDZ-ova ministrica itekako zna što radi kada je moda u pitanju

Cjelokupan stajling ministrica je mudro umirila crnim modnim dodacima - širokim remenom koji je naglasio njezin vitak struk, praktičnom većom torbom u koju stanu sve potrepštine, gustim čarapama i trendi gležnjačama na vezanje, takozvanim lace up čizmicama koje ove sezone slove za apsolutni must have.

Osim stajlinga, moramo pohvaliti i bob frizuru HDZ-ovke koja već nekoliko sezona zaredom drži prvo mjesto na listi najpoželjnijih trendovskih frizura.